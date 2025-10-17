Zaloguj się lub Zarejestruj

Trzecia część Final Fantasy 7 Remake zaskoczy graczy. Hamaguchi obiecuje nowe doświadczenie gameplayowe

Mikołaj Berlik
2025/10/17 11:00
0
0

Reżyser Naoki Hamaguchi potwierdził, że finał trylogii Final Fantasy 7 Remake przyniesie kolejną dużą ewolucję rozgrywki.

Podczas wystąpienia na Brasil Game Show Naoki Hamaguchi, reżyser Final Fantasy 7 Rebirth, zdradził, że trzecia część remake’u kultowego RPG-a ma przynieść kolejną dużą zmianę w strukturze rozgrywki. Jak zaznaczył, każdy z trzech projektów wchodzących w skład trylogii ma oferować odmienny typ doświadczenia – zarówno fabularnego, jak i gameplayowego.

Final Fantasy 7 Remake Part 3
Final Fantasy 7 Remake Part 3

Final Fantasy 7 Remake Part 3 – zupełnie nowy sposób rozgrywki

Hamaguchi przypomniał, że pierwszy Final Fantasy 7 Remake skupiał się na liniowej historii, podczas gdy Rebirth wprowadził otwarty świat i większą swobodę eksploracji. Trzecia część ma pójść o krok dalej. Choć nie ujawniono jeszcze szczegółów, twórca zapowiedział, że „budując na fundamentach drugiej części”, jego zespół chce zapewnić „nowe doświadczenie w graniu”.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Według spekulacji graczy i mediów, Final Fantasy 7 Remake Part 3 może zaoferować jeszcze większą swobodę – być może pełny, otwarty świat dostępny od początku przygody. W Rebirth część obszarów była wciąż blokowana przez postęp fabularny, co mogło się zmienić w nadchodzącej odsłonie.

Hamaguchi odniósł się również do decyzji o podziale remake’u na trzy oddzielne tytuły. Jak wyjaśnił, celem zespołu było zachowanie wszystkich kluczowych elementów oryginału z 1997 roku, co nie byłoby możliwe w jednym wydaniu. Deweloper podkreślił też, że zakończenie trzeciej części ma zadowolić zarówno fanów klasyka, jak i nowych graczy, którzy poznali historię dopiero dzięki remake’om.

Źródło:https://gamingbolt.com/final-fantasy-7-remake-part-3-will-feature-a-new-gameplay-experience-says-director

Tagi:

News
PC
Square Enix
wywiad
Final Fantasy
Final Fantasy VII Remake
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112