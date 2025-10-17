Trzecia część Final Fantasy 7 Remake zaskoczy graczy. Hamaguchi obiecuje nowe doświadczenie gameplayowe

Podczas wystąpienia na Brasil Game Show Naoki Hamaguchi, reżyser Final Fantasy 7 Rebirth, zdradził, że trzecia część remake’u kultowego RPG-a ma przynieść kolejną dużą zmianę w strukturze rozgrywki. Jak zaznaczył, każdy z trzech projektów wchodzących w skład trylogii ma oferować odmienny typ doświadczenia – zarówno fabularnego, jak i gameplayowego.

Final Fantasy 7 Remake Part 3 – zupełnie nowy sposób rozgrywki

Hamaguchi przypomniał, że pierwszy Final Fantasy 7 Remake skupiał się na liniowej historii, podczas gdy Rebirth wprowadził otwarty świat i większą swobodę eksploracji. Trzecia część ma pójść o krok dalej. Choć nie ujawniono jeszcze szczegółów, twórca zapowiedział, że „budując na fundamentach drugiej części”, jego zespół chce zapewnić „nowe doświadczenie w graniu”.

