15 lat MachineGames. Tajemniczy wpis sugeruje kolejny projekt studia

Patrycja Pietrowska
2025/10/11 12:00
Tajemnicze pole ze znakiem zapytania w poście na platformie X sugeruje, że wkrótce gracze mogą poznać szczegóły kolejnego projektu.

MachineGames wykorzystało ogłoszenie swojej 15. rocznicy, aby nie tylko podsumować dotychczasową działalność, ale także subtelnie zasugerować prace nad zupełnie nową grą. W ubiegłym roku premierę miała ich ostatnia duża produkcja, Indiana Jones and the Great Circle. Po tym debiucie społeczność z niecierpliwością oczekiwała na informacje dotyczące kolejnego projektu, a studio właśnie uchyliło rąbka tajemnicy, ponownie potwierdzając, że coś nowego jest w drodze.​​​​​​

Kolejna gra MachineGames coraz bliżej zapowiedzi?

W ramach obchodów 15-lecia studio opublikowało na platformie X specjalnie zaprojektowaną grafikę celebrującą tę okazję. Obraz zawiera wizualne odniesienia do wszystkich najnowszych i najbardziej znanych gier MachineGames, w tym do Wolfenstein: The New Order oraz wspomniane już Indiana Jones and the Great Circle. Elementem wzbudzającym spekulacje jest jednak tajemniczy detal umieszczony tuż obok grafiki przedstawiającej Indianę Jonesa. Chodzi o wyraźnie oznaczone znakiem zapytania pole.

Obecność pustego bloku zdaje się jednoznacznie potwierdzać, że MachineGames faktycznie pracuje już nad swoim następnym, nienazwanym jeszcze projektem. Rodzi się naturalne pytanie, jaki tytuł może kryć się za zagadkowym znakiem zapytania.

Biorąc pod uwagę bogate portfolio studia, prawdopodobnymi kandydatami są kontynuacje udanych franczyz, czyli kolejna odsłona Wolfensteina lub nowy Indiana Jones. Niemniej istnieje możliwość, że studio zdecyduje się na stworzenie zupełnie nowego projektu i oryginalnej marki.

Źródło:https://insider-gaming.com/machinegames-new-game-anniversary-2025/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

