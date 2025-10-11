15 lat MachineGames. Tajemniczy wpis sugeruje kolejny projekt studia

Tajemnicze pole ze znakiem zapytania w poście na platformie X sugeruje, że wkrótce gracze mogą poznać szczegóły kolejnego projektu.

MachineGames wykorzystało ogłoszenie swojej 15. rocznicy, aby nie tylko podsumować dotychczasową działalność, ale także subtelnie zasugerować prace nad zupełnie nową grą. W ubiegłym roku premierę miała ich ostatnia duża produkcja, Indiana Jones and the Great Circle. Po tym debiucie społeczność z niecierpliwością oczekiwała na informacje dotyczące kolejnego projektu, a studio właśnie uchyliło rąbka tajemnicy, ponownie potwierdzając, że coś nowego jest w drodze.​​​​​​

Kolejna gra MachineGames coraz bliżej zapowiedzi?

W ramach obchodów 15-lecia studio opublikowało na platformie X specjalnie zaprojektowaną grafikę celebrującą tę okazję. Obraz zawiera wizualne odniesienia do wszystkich najnowszych i najbardziej znanych gier MachineGames, w tym do Wolfenstein: The New Order oraz wspomniane już Indiana Jones and the Great Circle. Elementem wzbudzającym spekulacje jest jednak tajemniczy detal umieszczony tuż obok grafiki przedstawiającej Indianę Jonesa. Chodzi o wyraźnie oznaczone znakiem zapytania pole.