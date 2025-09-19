Zaloguj się lub Zarejestruj

Trzeci sezon w F1 25 świętuje 10-lecie zespołu Haas. Nowe nagrody i scenariusze

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/19 12:30
W F1 25, Sezon 3 świętuje 10-lecie zespołu Haas, a to oznacza nowe wyzwania, scenariusze i specjalne malowania w najnowszej aktualizacji live service.

Sezon 3 w F1 25 właśnie wystartował i potrwa od 17 września do 11 listopada 2025 roku. Tym razem twórcy gry celebrują dziesiątą rocznicę obecności zespołu Haas w Formule 1, oferując graczom nowe scenariusze, wyzwania i nagrody w postaci unikalnych malowań bolidów i kasków.

Sezon 3 w F1 25 przynosi sporo nowej zawartości

Od 17 września do 1 października gracze odtworzą najlepszy wynik zespołu Haas w historii, czyli czwarte i piąte miejsce w Grand Prix Austrii w 2018 roku. Ukończenie scenariusza odblokuje malowanie Haas 2025 Canada oraz kaski Olivera Bearmana z GP Wielkiej Brytanii i Monako.

W dniach od 1 do 15 października będzie można zagrać w scenariusz inspirowany debiutem Haasa w Grand Prix Australii 2016 roku. Zadaniem gracza będzie poprowadzenie Estebana Ocona z dziesiątego miejsca w kierunku podium. Nagrodami za ten wyczyn będą malowanie Haas 2025 Suzuka oraz kaski Ocona z GP Japonii i Monako 2025. W odróżnieniu od poprzednich odsłon serii, specjalne malowania są przypisane do zespołu, a nie wyłącznie do samochodu F1 World.

Wkrótce ma się jeszcze odbyć Pro Challenge #3, ale szczegóły na temat tego wydarzenia nie zostały jeszcze ujawnione.

Tak prezentują się inne nowości w trzecim sezonie F1 25:

  • Dodanie pełnego składu Formuły 2 2025 (zespoły, kierowcy i kalendarz wyścigów)
  • Zmodyfikowana aerodynamika i zaktualizowane miejsca sponsorów w bolidach F1
  • Nowe oceny kierowców: spadek noty Carlosa Sainza, Max Verstappen nadal na szczycie z oceną 94, a Lewis Hamilton pozostaje na poziomie 90 pomimo trudności w Ferrari

Lee Mather, dyrektor kreatywny Codemasters, podkreślił:

Dziesięć lat w Formule 1 to ogromne osiągnięcie dla Haasa, zespołu, który dzięki determinacji i wytrwałości wywalczył swoje miejsce w stawce. Jesteśmy dumni, że możemy uczcić tę drogę w Sezonie 3 i nadal dostarczać graczom najbardziej autentyczne doświadczenie związane z F1.

Źródło:https://traxion.gg/f1-25-season-3-celebrates-10-years-of-haas-with-themed-challenges-and-special-liveries

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

