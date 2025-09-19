Trzeci sezon w F1 25 świętuje 10-lecie zespołu Haas. Nowe nagrody i scenariusze

W F1 25, Sezon 3 świętuje 10-lecie zespołu Haas, a to oznacza nowe wyzwania, scenariusze i specjalne malowania w najnowszej aktualizacji live service.

Sezon 3 w F1 25 właśnie wystartował i potrwa od 17 września do 11 listopada 2025 roku. Tym razem twórcy gry celebrują dziesiątą rocznicę obecności zespołu Haas w Formule 1, oferując graczom nowe scenariusze, wyzwania i nagrody w postaci unikalnych malowań bolidów i kasków.

Sezon 3 w F1 25 przynosi sporo nowej zawartości

Od 17 września do 1 października gracze odtworzą najlepszy wynik zespołu Haas w historii, czyli czwarte i piąte miejsce w Grand Prix Austrii w 2018 roku. Ukończenie scenariusza odblokuje malowanie Haas 2025 Canada oraz kaski Olivera Bearmana z GP Wielkiej Brytanii i Monako.