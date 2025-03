Trzeci sezon do Call of Duty: Black Ops 6 opóźniony, a Warzone otrzyma mapę Verdansk

Call of Duty: Warzone świętuje pięciolecie istnienia, a Activision z tej okazji postanowiło dodać do gry mapę Verdansk. Fani Black Ops 6 będą musieli poczekać nieco dłużej na start nowego sezonu.

Activision opublikowało zwiastun, w którym nastrajają graczy utworem Unforgettable Nat King Cole’a. Materiał wideo prezentuje kultowe miejsca z mapy Verdansk, po których prezentacji, w ostatnim ujęciu żołnierz patrzy ze łzą w oku w kamerę. Czy powrót do korzeni okaże się skuteczny? Trzeci sezon Black Ops 6 opóźniony, nowa mapa w Warzone Wygląda więc na to, że Call of Duty: Warzone podąża śladem Fortnite i Apex Legends, które swego czasu również przywróciły oryginalne mapy. W przypadku obu tych gier, taki ruch spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony graczy, więc zapewne Activision liczy na taki sam obrót sprawy. Powrót mapy Verdansk może być kluczowym dla przyszłości całego Warzone. Według doniesień, jeśli powrót do korzeni nie przyciągnie odpowiedniej ilości graczy, wówczas Activision może porzucić jakiekolwiek plany stworzenia kontynuacji.

Początkowo zakładano, że mapa w Warzone pojawi się dokładnie wtedy gdy wystartuje trzeci sezon w Black Ops 6, czyli w okolicach 20 marca. Niestety z okazji przesunięcia aktualizacji do najnowszego Call of Duty, gracze Warzone również będą musieli nieco poczekać. Nowy termin startu trzeciego sezonu do Black Ops 6 i udostępnienia Verdanska graczom Warzone, został wyznaczony na 3 kwietnia. Activision zapowiada, że nowy sezon ma być „wielkim wydarzeniem”. Czy tak właśnie będzie? Przekonamy się już za około cztery tygodnie.

Call of Duty: Black Ops 6 pojawiło się w październiku 2024 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S, natomiast Call of Duty: Warzone zostało wydane w marcu 2020 roku na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. Poniżej możecie obejrzeć wspomniany zwiastun: