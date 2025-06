Tryb Blitz Royale w Fortnite zostaje na dłużej. Nowe kolaboracje na horyzoncie

Blitz Royale – dynamiczny tryb dostępny w Fortnite od 18 lipca – zostaje z nami dłużej, niż pierwotnie planowano. Według przecieków udostępnionych m.in. przez ShiinaBR, Epic Games przedłużyło jego dostępność o niemal miesiąc – do 12 sierpnia. To znacząca zmiana, bo tryb miał zniknąć już 15 lipca.

Blitz Royale – co dalej z popularnym trybem?

Blitz Royale od momentu premiery przyciąga więcej graczy niż jakikolwiek inny tryb w Fortnite. Nic dziwnego, że Epic Games zdecydowało się go przedłużyć. Utrzymano też główną mechanikę: co tydzień zmienia się pula dostępnych broni, co zachęca graczy do ciągłego powracania.