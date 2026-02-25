IT przejmie PGE Narodowy. Zbliżają się Warszawskie Dni Informatyki

Od IT nie da się już uciec. Dziś informatyka to stały element rzeczywistości, coraz bardziej zdominowanej przez komputery.

Wiele osób zresztą albo się branżą IT interesuje, albo nawet w niej pracuje. Tym bardziej oni powinni więc rzucić okiem na to, co dziać się będzie w połowie marca w Warszawie. Warsaw IT Days, czyli wydarzenie zarówno dla juniora, jak i seniora Przed nami bowiem Warszawskie Dni Informatyki lub, jak kto woli, Warsaw IT Days. Będzie to już 17. edycja tego wydarzenia, podczas którego można zarówno zasięgnąć wiedzy, jak i spróbować postawić kolejny krok w swojej karierze. To wszystko zarówno w Internecie, jak i na PGE Narodowym w Warszawie.

Wydarzenie zaplanowano na dwa dni. 19 marca czekać nas będzie dzień online, podczas którego będzie można śledzić transmitowane na żywo wystąpienia prelegentów. Z kolei 20 marca wszystko przeniesie się właśnie na PGE Narodowy – tam odbędą się prelekcje w temacie szeroko pojętego IT. W sumie organizatorzy przewidzieli ponad 300 prelekcji w ramach ponad 25 ścieżek tematycznych. Co istotne, wystąpienia będą dostępne do obejrzenia nie tylko na żywo online oraz stacjonarnie na miejscu, ale również w formie VOD. Nie ma przy tym znaczenia poziom wiedzy i umiejętności, bo każdy powinien znaleźć coś dla siebie – zarówno nowicjusz, jak i zaawansowany użytkownik.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie Warsaw IT Days Expo, czyli największe w Polsce targi pracy oraz produktów i usług z zakresu IT & Data Science. W tym wypadku, również zarówno online, jak i na miejscu w Warszawie, będzie można dostępnym ofertom pracy, nierzadko niedostępnym w innym miejscu, a także odbyć rozmowę 1 na 1 z potencjalnym przyszłym pracodawcą. Innym wydarzeniem towarzyszącym jest także Women in IT Days. To propozycja skierowana do kobiet, które szukają swojego miejsca w branży IT. Uczestniczki będą mogły liczyć na wsparcie w rozwoju kariery przygotowane przez złożoną z kobiet Radę Programową. To również przestrzeń to pogłębiania wiedzy oraz wymiany doświadczeń. Warsaw IT Days odbędzie się 19 i 20 marca. Więcej informacji o biletach oraz o samym wydarzeniu znaleźć można na stronie internetowej. Patronem medialnym imprezy jest serwis Gram.pl.