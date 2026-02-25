Zaloguj się lub Zarejestruj

IT przejmie PGE Narodowy. Zbliżają się Warszawskie Dni Informatyki

2026/02/25 08:00
Od IT nie da się już uciec. Dziś informatyka to stały element rzeczywistości, coraz bardziej zdominowanej przez komputery.

Wiele osób zresztą albo się branżą IT interesuje, albo nawet w niej pracuje. Tym bardziej oni powinni więc rzucić okiem na to, co dziać się będzie w połowie marca w Warszawie.

Warszawskie Dni Informatyki | Warsaw IT Days
Warsaw IT Days, czyli wydarzenie zarówno dla juniora, jak i seniora

Przed nami bowiem Warszawskie Dni Informatyki lub, jak kto woli, Warsaw IT Days. Będzie to już 17. edycja tego wydarzenia, podczas którego można zarówno zasięgnąć wiedzy, jak i spróbować postawić kolejny krok w swojej karierze. To wszystko zarówno w Internecie, jak i na PGE Narodowym w Warszawie.

Wydarzenie zaplanowano na dwa dni. 19 marca czekać nas będzie dzień online, podczas którego będzie można śledzić transmitowane na żywo wystąpienia prelegentów. Z kolei 20 marca wszystko przeniesie się właśnie na PGE Narodowy – tam odbędą się prelekcje w temacie szeroko pojętego IT.

W sumie organizatorzy przewidzieli ponad 300 prelekcji w ramach ponad 25 ścieżek tematycznych. Co istotne, wystąpienia będą dostępne do obejrzenia nie tylko na żywo online oraz stacjonarnie na miejscu, ale również w formie VOD. Nie ma przy tym znaczenia poziom wiedzy i umiejętności, bo każdy powinien znaleźć coś dla siebie – zarówno nowicjusz, jak i zaawansowany użytkownik.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie Warsaw IT Days Expo, czyli największe w Polsce targi pracy oraz produktów i usług z zakresu IT & Data Science. W tym wypadku, również zarówno online, jak i na miejscu w Warszawie, będzie można dostępnym ofertom pracy, nierzadko niedostępnym w innym miejscu, a także odbyć rozmowę 1 na 1 z potencjalnym przyszłym pracodawcą.

Innym wydarzeniem towarzyszącym jest także Women in IT Days. To propozycja skierowana do kobiet, które szukają swojego miejsca w branży IT. Uczestniczki będą mogły liczyć na wsparcie w rozwoju kariery przygotowane przez złożoną z kobiet Radę Programową. To również przestrzeń to pogłębiania wiedzy oraz wymiany doświadczeń.

Warsaw IT Days odbędzie się 19 i 20 marca. Więcej informacji o biletach oraz o samym wydarzeniu znaleźć można na stronie internetowej. Patronem medialnym imprezy jest serwis Gram.pl.

Tech
konferencja
patronat medialny
Warszawa
It
Warszawskie Dni Informatyki
Warsaw IT Days
PGE Narodowy
