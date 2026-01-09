Powieść stworzona z pomocą AI wygrała konkurs, ale straciła nagrody i adaptację mangową

Decyzja wydawcy wywołała burzliwą dyskusję o granicach wykorzystania sztucznej inteligencji w literaturze.

Temat wykorzystywania AI w twórczości artystycznej od dawna budzi skrajne emocje. Najnowszy przykład z Japonii tylko dolał oliwy do ognia. Powieść, która zdobyła główną nagrodę w prestiżowym konkursie literackim, zachowała tytuł zwycięzcy, ale została pozbawiona wszystkich materialnych nagród po ujawnieniu, że powstała z pomocą sztucznej inteligencji. Powieść AI bez wydania i bez mangi Chodzi o zwycięzcę 18. edycji Fantasy Novel Awards organizowanego przez wydawnictwo AlphaPolis. Zarówno główna nagroda jury, jak i nagroda czytelników trafiły do powieści napisanej przy wsparciu AI. Po ujawnieniu tego faktu wydawca znalazł się jednak pod ogromną presją i zdecydował się na radykalny krok.

Powieść “Skromna umiejętność „sprzątania” jest najsilniejsza” zachowała formalne zwycięstwo w konkursie, lecz anulowano jej fizyczne wydanie oraz planowaną adaptację mangową — elementy, które były częścią nagrody. Decyzja była efektem zmian w regulaminie konkursu. Zapisy zakazujące zgłaszania prac w większości generowanych przez AI dodano 18 listopada 2025 roku, już po ogłoszeniu wyników. Mimo to AlphaPolis zastosowało je retroaktywnie, odbierając zwycięzcy nagrody, ale pozostawiając tytuł laureata.

Choć sytuacja wywołała falę krytyki, wydawnictwo nie odcina się całkowicie od wykorzystania AI. AlphaPolis przypomniało, że prowadzi program Novel AI Proofreading, który służy jedynie do korekty błędów językowych, takich jak literówki czy niepoprawne użycie idiomów. Problemem pozostaje jednak generowanie treści fabularnych, które — zdaniem organizatora — nie powinno zastępować samodzielnego pisania. Sam autor, ukrywający się pod pseudonimem Tabi suru Shosai, nie zapowiedział porzucenia twórczości. Na swoim blogu podkreślił, że nadal zamierza tworzyć dzieła jako „dialog między nim a AI”. Powieść opowiada historię kobiety, która umiera z przepracowania i odradza się w świecie fantasy jako bohaterka obdarzona zdolnością „doskonałej organizacji”. W nowej rzeczywistości porządkuje królestwo, zdobywa uznanie rycerza oraz samego władcy, wpisując się w popularny nurt isekai.