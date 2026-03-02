Gramy Szybko Pomagamy Skutecznie już po raz 20. Celem pomóc dzieciom z chorobami nowotworowymi

W tym roku po raz kolejny speedrunnerzy pokażą nam, co potrafią. Ale nie dla sławy, a dla szczytnego celu.

Nadchodzi bowiem kolejna edycja Gramy Szybko Pomagamy Skutecznie Dzieciom. Zresztą, nie tylko kolejna, ale nawet jubileuszowa, bo już 20.

Jubileuszowy charytatywny maraton speedrunningowy

W zeszłym roku podczas GSPS Dzieciom udało się zebrać 49 218,08 zł. Cel na nadchodzącą edycję to oczywiście pobicie tej kwoty. Wszystko odbędzie się między 12 a 15 marca w Hotelu Lenart w Wieliczce. Ponadto prowadzona będzie transmisja na portalach Twitch oraz YouTube. Całkowity dochód zgromadzony w trakcie wydarzenia trafi do Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową.