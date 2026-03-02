Gramy Szybko Pomagamy Skutecznie już po raz 20. Celem pomóc dzieciom z chorobami nowotworowymi

W tym roku po raz kolejny speedrunnerzy pokażą nam, co potrafią. Ale nie dla sławy, a dla szczytnego celu.
Nadchodzi bowiem kolejna edycja Gramy Szybko Pomagamy Skutecznie Dzieciom. Zresztą, nie tylko kolejna, ale nawet jubileuszowa, bo już 20.
Jubileuszowy charytatywny maraton speedrunningowy
W zeszłym roku podczas GSPS Dzieciom udało się zebrać 49 218,08 zł. Cel na nadchodzącą edycję to oczywiście pobicie tej kwoty. Wszystko odbędzie się między 12 a 15 marca w Hotelu Lenart w Wieliczce. Ponadto prowadzona będzie transmisja na portalach Twitch oraz YouTube. Całkowity dochód zgromadzony w trakcie wydarzenia trafi do Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową.
Tak o imprezie opowiadają sami organizatorzy:
Podczas czterech dni wydarzenia doświadczeni gracze z całej Polski będą przechodzić gry w jak najkrótszym czasie, prezentując widowiskowe speedruny kultowych klasyków, niezależnych produkcji i najnowszych hitów. Całość będzie transmitowana na żywo w serwisach Twitch oraz YouTube, a wydarzenie można również odwiedzić osobiście w Hotelu Lenart w Wieliczce.
Niemniej GSPS Dzieciom to nie tylko charytatywny maraton speedrunningowy. To także inne atrakcje, w tym strefa retro, turnieje gier planszowych czy też szeroko pojęta integracja społeczności. Za wszystko odpowiada Fundacja GSPS, organizacja non-profit, której historia rozpoczęła się w 2017 roku. To wtedy odbył się pierwszy maraton, podczas którego zebrano 900 zł. Dziś jednak GSPS to już inicjatywa ogólnokrajowa.
GramTV przedstawia:
Na czym polega działalność Fundacji? Przedstawiciele GSPS tłumaczą:
Fundacja każdego roku obejmuje wsparciem około 2 000 dzieci z całej Polski, pomagając im oraz ich rodzinom w trakcie leczenia onkologicznego i po jego zakończeniu. Działania fundacji obejmują m.in.: wsparcie finansowe leczenia i rehabilitacji,
pomoc psychospołeczną dla dzieci i rodziców, wsparcie ozdrowieńców, rozwój badań i innowacji w onkologii dziecięcej, edukację i budowanie świadomości społecznej.
Celem Fundacji jest tworzenie świata, w którym nowotwory dziecięce są w pełni uleczalne, a mali pacjenci mogą wrócić do zdrowego, normalnego życia. Każda złotówka zebrana podczas GSPS Dzieciom 2026 realnie wspiera dzieci walczące z chorobą nowotworową.
Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej GSPS. W sumie podczas wszystkich wydarzeń spod szyldu Gramy Szybko Pomagamy Skutecznie udało się przekazać na cele charytatywne prawie pół miliona złotych.
