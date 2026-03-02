Zaloguj się lub Zarejestruj

Gramy Szybko Pomagamy Skutecznie już po raz 20. Celem pomóc dzieciom z chorobami nowotworowymi

W tym roku po raz kolejny speedrunnerzy pokażą nam, co potrafią. Ale nie dla sławy, a dla szczytnego celu.

Nadchodzi bowiem kolejna edycja Gramy Szybko Pomagamy Skutecznie Dzieciom. Zresztą, nie tylko kolejna, ale nawet jubileuszowa, bo już 20.

Gramy Szybko Pomagamy Skutecznie Dzieciom 2026 (GSPS Dzieciom 2026)
Jubileuszowy charytatywny maraton speedrunningowy

W zeszłym roku podczas GSPS Dzieciom udało się zebrać 49 218,08 zł. Cel na nadchodzącą edycję to oczywiście pobicie tej kwoty. Wszystko odbędzie się między 12 a 15 marca w Hotelu Lenart w Wieliczce. Ponadto prowadzona będzie transmisja na portalach Twitch oraz YouTube. Całkowity dochód zgromadzony w trakcie wydarzenia trafi do Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową.

Tak o imprezie opowiadają sami organizatorzy:

Podczas czterech dni wydarzenia doświadczeni gracze z całej Polski będą przechodzić gry w jak najkrótszym czasie, prezentując widowiskowe speedruny kultowych klasyków, niezależnych produkcji i najnowszych hitów. Całość będzie transmitowana na żywo w serwisach Twitch oraz YouTube, a wydarzenie można również odwiedzić osobiście w Hotelu Lenart w Wieliczce.

Niemniej GSPS Dzieciom to nie tylko charytatywny maraton speedrunningowy. To także inne atrakcje, w tym strefa retro, turnieje gier planszowych czy też szeroko pojęta integracja społeczności. Za wszystko odpowiada Fundacja GSPS, organizacja non-profit, której historia rozpoczęła się w 2017 roku. To wtedy odbył się pierwszy maraton, podczas którego zebrano 900 zł. Dziś jednak GSPS to już inicjatywa ogólnokrajowa.

Na czym polega działalność Fundacji? Przedstawiciele GSPS tłumaczą:

Fundacja każdego roku obejmuje wsparciem około 2 000 dzieci z całej Polski, pomagając im oraz ich rodzinom w trakcie leczenia onkologicznego i po jego zakończeniu. Działania fundacji obejmują m.in.: wsparcie finansowe leczenia i rehabilitacji,
pomoc psychospołeczną dla dzieci i rodziców, wsparcie ozdrowieńców, rozwój badań i innowacji w onkologii dziecięcej, edukację i budowanie świadomości społecznej.

Celem Fundacji jest tworzenie świata, w którym nowotwory dziecięce są w pełni uleczalne, a mali pacjenci mogą wrócić do zdrowego, normalnego życia. Każda złotówka zebrana podczas GSPS Dzieciom 2026 realnie wspiera dzieci walczące z chorobą nowotworową.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej GSPS. W sumie podczas wszystkich wydarzeń spod szyldu Gramy Szybko Pomagamy Skutecznie udało się przekazać na cele charytatywne prawie pół miliona złotych.

