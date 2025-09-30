Trump (znowu) grozi 100% cłami na filmy kręcone poza USA. Hollywood reaguje histerią

Trump określił zagraniczne produkcje mianem „kradzieży”, porównując je do „kradzieży cukierków dziecku”, a wcześniej wskazywał je jako „zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego”. Dodatkowo skrytykował gubernatora Kalifornii, Gavina Newsoma, za brak wystarczającej produkcji filmowej w tym stanie.

Zrobił to po raz kolejny i po raz kolejny wywoła kontrowersje. Donald Trump po raz kolejny wzbudza zamieszanie w Hollywood, grożąc nałożeniem 100% ceł na produkcje filmowe realizowane poza Stanami Zjednoczonymi. Prezydent USA opublikował w tej sprawie tweet, który natychmiast wywołał zamieszanie w Hollywood.

Choć zapowiedź Trumpa wzbudza emocje, jej praktyczna realizacja byłaby skomplikowana. Każde cło musi najpierw przejść przez Przedstawiciela Handlowego USA i Departament Handlu, a nałożenie 100% taryfy na filmy zagraniczne wymagałoby formalnego procesu, który jak dotąd nie został rozpoczęty.

Branża filmowa od dawna apeluje o federalne ulgi podatkowe, które zachęcałyby do kręcenia produkcji w Stanach Zjednoczonych, zamiast przenosić je do krajów oferujących atrakcyjne zachęty podatkowe, takich jak Wielka Brytania, Kanada czy Australia. W przeszłości specjalny wysłannik Trumpa do Hollywood, Jon Voight, spotykał się z przedstawicielami studiów i gildii filmowych, sugerując możliwość wprowadzenia takich ulg, lecz obecny status tych planów pozostaje niejasny.

Eksperci wskazują, że jeśli Trump rzeczywiście zdecyduje się wprowadzić 100% cła, branża stanie przed dwoma scenariuszami: dostosowanie się do nowych przepisów lub podjęcie kroków prawnych – z czego prawdopodobniejsza wydaje się druga opcja. W Hollywood ponownie zapanowała atmosfera niepokoju, a szczegóły planu Trumpa pozostają owiane tajemnicą, co jedynie podsyca medialne spekulacje.