Trump (znowu) grozi 100% cłami na filmy kręcone poza USA. Hollywood reaguje histerią

Jakub Piwoński
2025/09/30 13:30
Wszystko oczywiście ku chwale USA.

Zrobił to po raz kolejny i po raz kolejny wywoła kontrowersje. Donald Trump po raz kolejny wzbudza zamieszanie w Hollywood, grożąc nałożeniem 100% ceł na produkcje filmowe realizowane poza Stanami Zjednoczonymi. Prezydent USA opublikował w tej sprawie tweet, który natychmiast wywołał zamieszanie w Hollywood.

Donald Trump zniszczy Hollywood?

Trump określił zagraniczne produkcje mianem „kradzieży”, porównując je do „kradzieży cukierków dziecku”, a wcześniej wskazywał je jako „zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego”. Dodatkowo skrytykował gubernatora Kalifornii, Gavina Newsoma, za brak wystarczającej produkcji filmowej w tym stanie.

Choć zapowiedź Trumpa wzbudza emocje, jej praktyczna realizacja byłaby skomplikowana. Każde cło musi najpierw przejść przez Przedstawiciela Handlowego USA i Departament Handlu, a nałożenie 100% taryfy na filmy zagraniczne wymagałoby formalnego procesu, który jak dotąd nie został rozpoczęty.

Branża filmowa od dawna apeluje o federalne ulgi podatkowe, które zachęcałyby do kręcenia produkcji w Stanach Zjednoczonych, zamiast przenosić je do krajów oferujących atrakcyjne zachęty podatkowe, takich jak Wielka Brytania, Kanada czy Australia. W przeszłości specjalny wysłannik Trumpa do Hollywood, Jon Voight, spotykał się z przedstawicielami studiów i gildii filmowych, sugerując możliwość wprowadzenia takich ulg, lecz obecny status tych planów pozostaje niejasny.

Eksperci wskazują, że jeśli Trump rzeczywiście zdecyduje się wprowadzić 100% cła, branża stanie przed dwoma scenariuszami: dostosowanie się do nowych przepisów lub podjęcie kroków prawnych – z czego prawdopodobniejsza wydaje się druga opcja. W Hollywood ponownie zapanowała atmosfera niepokoju, a szczegóły planu Trumpa pozostają owiane tajemnicą, co jedynie podsyca medialne spekulacje.

Pełna treść tweeta:

Nasz biznes filmowy został skradziony Stanom Zjednoczonym przez inne kraje, niczym „cukierki od dziecka”. Kalifornia, ze swoim słabym i niekompetentnym gubernatorem, została szczególnie mocno dotknięta! Dlatego, aby rozwiązać ten długotrwały, niekończący się problem, nałożę 100-procentowy podatek na wszystkie filmy wyprodukowane poza Stanami Zjednoczonymi. Dziękuję za uwagę. Sprawmy, by Ameryka znów była wielka!

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/9/29/trump-again-threatens-100-tariffs-on-non-us-shot-movies-hollywood-freakout-20-ensues

Popkultura
Hollywood
kontrowersje
Donald Trump
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


