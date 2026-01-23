Zaloguj się lub Zarejestruj

Trudna decyzja po premierze Wildgate. Moonshot ogranicza zespół

Patrycja Pietrowska
2026/01/23 14:00
Zwolnienia w studiu Moonshot.

Studio Moonshot, odpowiedzialne za kosmiczną strzelankę Wildgate, dołączyło do rosnącej listy zespołów z branży gier dotkniętych zwolnieniami. Informację potwierdziła firma-matka, Dreamhaven, nie ujawniając jednak dokładnej liczby osób, które straciły pracę. Redukcja etatów nastąpiła kilka miesięcy po premierze gry, która zadebiutowała w lipcu 2025 roku.

Wildgate
Wildgate

Wildgate miało dobry odbiór, ale to za mało. Studio tnie etaty

Choć Wildgate spotkało się z całkiem pozytywnym odbiorem, zainteresowanie tytułem okazało się niewystarczające, by utrzymać dotychczasową skalę zespołu deweloperskiego. W oficjalnym oświadczeniu Dreamhaven przyznało, że mimo wzrostu liczby graczy po udostępnieniu gry na Epic Games Store na początku 2026 roku, sytuacja finansowa projektu wciąż pozostaje trudna. Decyzja o zwolnieniach miała pozwolić na dalsze rozwijanie gry i jednocześnie stworzyć warunki do długoterminowego wsparcia studia.

Przedstawiciele Dreamhaven podkreślili, że zwiększona aktywność graczy oraz pozytywne opinie nie przełożyły się na stabilność niezbędną do utrzymania pełnego składu zespołu. W związku z tym zdecydowano się na ograniczenie ról w studiu, aby możliwe było dalsze dostarczanie aktualizacji oraz kontynuowanie prac w sposób bardziej zrównoważony.

Mimo wzrostu liczby graczy oraz ogólnie pozytywnego odbioru nie było to wystarczające, by utrzymać dotychczasową wielkość zespołu deweloperskiego. W związku z tym podjęliśmy trudną decyzję o ograniczeniu liczby ról w zespole, aby móc dalej dostarczać aktualizacje do gry i jednocześnie działać w sposób wspierający studio w długim okresie. Nadal koncentrujemy się na kolejnym dużym aktualizowaniu zawartości Wildgate, które wprowadzi kolejne usprawnienia jakości rozgrywki, w tym długo wyczekiwany system progresji, planowany na późniejszą część tego kwartału.

Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Wildgate zadebiutowało 22 lipca 2025 roku. Gra dostępna jest za pośrednictwem komputerów osobistych oraz konsol Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło:https://insider-gaming.com/wildgate-developer-moonshot-confirms-layoffs/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

