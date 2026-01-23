Trudna decyzja po premierze Wildgate. Moonshot ogranicza zespół

Studio Moonshot, odpowiedzialne za kosmiczną strzelankę Wildgate, dołączyło do rosnącej listy zespołów z branży gier dotkniętych zwolnieniami. Informację potwierdziła firma-matka, Dreamhaven, nie ujawniając jednak dokładnej liczby osób, które straciły pracę. Redukcja etatów nastąpiła kilka miesięcy po premierze gry, która zadebiutowała w lipcu 2025 roku.

Wildgate miało dobry odbiór, ale to za mało. Studio tnie etaty

Choć Wildgate spotkało się z całkiem pozytywnym odbiorem, zainteresowanie tytułem okazało się niewystarczające, by utrzymać dotychczasową skalę zespołu deweloperskiego. W oficjalnym oświadczeniu Dreamhaven przyznało, że mimo wzrostu liczby graczy po udostępnieniu gry na Epic Games Store na początku 2026 roku, sytuacja finansowa projektu wciąż pozostaje trudna. Decyzja o zwolnieniach miała pozwolić na dalsze rozwijanie gry i jednocześnie stworzyć warunki do długoterminowego wsparcia studia.