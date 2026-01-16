ARC Raiders czeka duża rozbudowa. Studio zapowiada kilka nowych map

Studio Embark Studios zapowiedziało, że w 2026 roku ARC Raiders doczeka się kilku nowych map. Informacje te pojawiły się w najnowszym wywiadzie udzielonym serwisowi GamesRadar, w którym twórcy odnieśli się do planów rozwoju gry po okresie świątecznej przerwy. Po ostatnich tygodniach względnej ciszy aktualizacyjnej gracze wyraźnie oczekiwali konkretnych zapowiedzi, zwłaszcza w kontekście nowych terenów do eksploracji.

ARC Raiders dostanie kilka nowych map. Twórcy zapowiadają duże zmiany

Temat map był jednym z głównych wątków rozmowy z Virgil’em Watkinsem, pełniącym funkcję design lead’a przy ARC Raiders. Twórca przypomniał, że pierwszą nową lokacją dodaną do gry było Stella Montis, czyli mniejsza, bardziej zagęszczona mapa zaprojektowana z myślą o intensywniejszych starciach PvP. Od jej premiery minęło już jednak kilka tygodni.