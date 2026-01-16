ARC Raiders czeka duża rozbudowa. Studio zapowiada kilka nowych map

Studio Embark Studios zapowiedziało, że w 2026 roku ARC Raiders doczeka się kilku nowych map. Informacje te pojawiły się w najnowszym wywiadzie udzielonym serwisowi GamesRadar, w którym twórcy odnieśli się do planów rozwoju gry po okresie świątecznej przerwy. Po ostatnich tygodniach względnej ciszy aktualizacyjnej gracze wyraźnie oczekiwali konkretnych zapowiedzi, zwłaszcza w kontekście nowych terenów do eksploracji.
ARC Raiders dostanie kilka nowych map. Twórcy zapowiadają duże zmiany
Temat map był jednym z głównych wątków rozmowy z Virgil’em Watkinsem, pełniącym funkcję design lead’a przy ARC Raiders. Twórca przypomniał, że pierwszą nową lokacją dodaną do gry było Stella Montis, czyli mniejsza, bardziej zagęszczona mapa zaprojektowana z myślą o intensywniejszych starciach PvP. Od jej premiery minęło już jednak kilka tygodni.
Watkins podkreślił, że każda lokacja to osobna okazja do zaprojektowania świeżych warunków rozgrywki, nowych typów przeciwników oraz innego układu zagrożeń. Wraz z nowymi mapami do gry trafiają także kolejne schematy, przedmioty do zdobycia oraz zadania, co znacząco wpływa na sposób planowania wypraw i podejmowania decyzji przez graczy.
W tym roku pojawi się kilka map i będą one zróżnicowane pod względem skali, tak aby wspierać różne style rozgrywki. Możecie więc zobaczyć zarówno mniejsze lokacje, jak i takie, które będą jeszcze bardziej rozległe niż te, które mamy obecnie.
GramTV przedstawia:
Zapowiedź ta jest szczególnie istotna dla fanów, którzy cenią sobie różnorodność obecnych map. Embark Studios zamierza ten kierunek jeszcze mocniej rozwinąć, dbając jednocześnie o techniczne aspekty projektowania poziomów, takie jak tempo rozgrywki, gęstość przeciwników, rozmieszczenie łupów czy dynamika starć.
To jest ta praktyczna strona projektowania, a później wchodzimy już w kwestie tempa rozgrywki. Ile punktów pojawiania się przeciwników możemy dodać? Jaki jest czas ich przemieszczania się? Jak szybko potrafią opanować lub zniszczyć poszczególne obszary? Jaka jest gęstość dronów i graczy w danym miejscu oraz jak rozmieszczony jest łup i jego wartość? To wszystko są elementy, które bierzemy pod uwagę, tworząc takie przestrzenie.
Przypomnijmy jeszcze, że ARC Raiders zadebiutowało 30 października 2025 roku. Gra jest dostępna na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!