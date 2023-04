Transformers 7 będzie spektakularną porażką? Film to „wielki bałagan”

Już na początku czerwca zadebiutuje siódma odsłona serii Transformers. Niedawno Transformers: Przebudzenie bestii otrzymał nową zapowiedź, na której mogliśmy zobaczyć kilka nowych scen z potężnymi robotami. Mimo to promocja filmu jest bardzo niewielka, tym bardziej porównując do innych nadchodzących letnich blockbusterów. Nie wiadomo, jaki jest powód takiej decyzji Paramount Pictures, ale Jeff Sneider z The Hot Mic przekazał, że film może odnieść spektakularną klapę, a wszystko przez zakulisowe problemy.