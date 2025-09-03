Train Sim World 6 otrzyma darmową wersję. Ale trzeba będzie się pośpieszyć

Gra dostępna będzie do odebrania dopiero pod koniec września.

Dovetail Games przygotowało dla fanów symulatorów wyjątkową okazję. Od 30 września wszyscy zainteresowani będą mogli bezpłatnie odebrać Train Sim World 6: Free Starter Pack, czyli specjalny pakiet startowy do najnowszej odsłony popularnej serii. Promocja potrwa do 11 listopada 2025 roku i obejmuje wszystkie platformy: Steam, Epic Games Store, PlayStation oraz Xbox. Raz przypisany do konta zestaw pozostanie w bibliotece graczy na zawsze. Jak zdobyć darmowy dostęp do Train Sim World 6 i ile czasu potrwa oferta? Free Starter Pack został pomyślany jako idealny punkt wejścia dla osób, które nigdy wcześniej nie miały styczności z Train Sim World. W pakiecie znajdzie się dostęp do Centrum Szkoleniowego, gdzie można opanować podstawy sterowania różnymi lokomotywami. Gracze sprawdzą swoje umiejętności za sterami maszyn pasażerskich Class 323 i BR 146, lokomotyw towarowych Class 66 i SD40-2, a także parowej 8F. To odpowiednie wprowadzenie, które pozwoli zrozumieć zasady rozgrywki i przygotować się na pełne wyzwania.

Pakiet nie zawiera pełnych tras ani dodatkowych rozszerzeń, ale daje możliwość korzystania z DLC już posiadanych z wcześniejszych odsłon. Dzięki temu powracający gracze mogą przenieść swoją dotychczasową kolekcję do najnowszej wersji gry i cieszyć się wszystkimi usprawnieniami technicznymi Train Sim World 6. Jak podkreślają twórcy, Free Starter Pack to zarówno świetna okazja dla nowych użytkowników, jak i wygodne narzędzie dla weteranów serii. Jeden z przedstawicieli studia przyznał: Chcemy, aby każdy mógł spróbować swoich sił w Train Sim World 6. Darmowy pakiet startowy daje podstawy i pełny dostęp do funkcji gry, a decyzja o zakupie dodatkowej zawartości należy już do gracza.

Osoby, które zdecydują się na rozszerzenie przygody, mogą w dowolnym momencie przejść na pełną edycję, kupując jeden z płatnych pakietów. Wystarczy, że do biblioteki zostanie dodany Free Starter Pack i od tego momentu każdy kolejny zakup DLC będzie rozwijać grę w kierunku wybranym przez użytkownika. Oferta ruszy 30 września o godzinie 17:00 czasu polskiego na konsolach PlayStation, Xbox i Windows PC, a o 19:00 na Steam i Epic Games Store. Warto pamiętać, że po 11 listopada darmowa opcja zniknie i nie będzie możliwości jej odebrania.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.