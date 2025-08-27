Zaloguj się lub Zarejestruj

Train Sim World 6 nadchodzi. Fani kolei mogą szykować się na kolejną podróż

Patrycja Pietrowska
2025/08/27 13:30
Znamy datę premiery kolejnej odsłony popularnej serii.

Pojawiły się dobre wieści dla fanów pociągów. Dovetail Games ogłosiło nadejście kolejnej odsłony swojej popularnej serii – Train Sim World 6. Nowy tytuł ma trafić na rynek już 30 września.

Train Sim World 6
Train Sim World 6

Train Sim World 6 z datą premiery

Train Sim World 6 zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 i Xbox One. Tytuł zostanie wydany w trzech edycjach.

Edycja Standardowa będzie dostępna w cenie 231,99 zł. Dla tych, którzy pragną szerszego doświadczenia, dostępna będzie Edycja Deluxe w cenie 369,99 zł. Natomiast najbardziej zaangażowani miłośnicy kolei mogą wybrać Edycję Specjalną, której cena wyniesie 549,99 zł.

Wszystkie te edycje można już teraz zamówić przedpremierowo. Co więcej, posiadacze Edycji Deluxe i Specjalnej otrzymają pięciodniowy wczesny dostęp do gry, a także ekskluzywne bonusy.

Wyrusz w kolejną podróż i odkryj doskonałą zabawę dzięki symulacji jazdy pociągiem. Wszystko może się zdarzyć podczas opanowywania jazdy niezwykłymi pociągami na 3 trasach. Od jazdy klasycznymi pojazdami aż po nowoczesne zespoły trakcyjne – zdobądź nowe umiejętności i rozwijaj swoją pasję. Spodziewaj się niespodziewanego w Train Sim World 6! – czytamy w opisie gry.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy raz jeszcze, że Train Sim World 6 ukaże się 30 września 2025 roku. Poniżej zwiastun gry.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/08/train-sim-world-6-announced-for-ps5-xbox-series-ps4-xbox-one-and-pc

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

