Train Sim World 6 nadchodzi. Fani kolei mogą szykować się na kolejną podróż

Znamy datę premiery kolejnej odsłony popularnej serii.
Pojawiły się dobre wieści dla fanów pociągów. Dovetail Games ogłosiło nadejście kolejnej odsłony swojej popularnej serii – Train Sim World 6. Nowy tytuł ma trafić na rynek już 30 września.
Train Sim World 6 z datą premiery
Train Sim World 6 zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 i Xbox One. Tytuł zostanie wydany w trzech edycjach.
Edycja Standardowa będzie dostępna w cenie 231,99 zł. Dla tych, którzy pragną szerszego doświadczenia, dostępna będzie Edycja Deluxe w cenie 369,99 zł. Natomiast najbardziej zaangażowani miłośnicy kolei mogą wybrać Edycję Specjalną, której cena wyniesie 549,99 zł.
Wszystkie te edycje można już teraz zamówić przedpremierowo. Co więcej, posiadacze Edycji Deluxe i Specjalnej otrzymają pięciodniowy wczesny dostęp do gry, a także ekskluzywne bonusy.
Wyrusz w kolejną podróż i odkryj doskonałą zabawę dzięki symulacji jazdy pociągiem. Wszystko może się zdarzyć podczas opanowywania jazdy niezwykłymi pociągami na 3 trasach. Od jazdy klasycznymi pojazdami aż po nowoczesne zespoły trakcyjne – zdobądź nowe umiejętności i rozwijaj swoją pasję. Spodziewaj się niespodziewanego w Train Sim World 6! – czytamy w opisie gry.
Przypomnijmy raz jeszcze, że Train Sim World 6 ukaże się 30 września 2025 roku. Poniżej zwiastun gry.
