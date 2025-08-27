Train Sim World 6 nadchodzi. Fani kolei mogą szykować się na kolejną podróż

Train Sim World 6 zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 i Xbox One. Tytuł zostanie wydany w trzech edycjach.

Pojawiły się dobre wieści dla fanów pociągów. Dovetail Games ogłosiło nadejście kolejnej odsłony swojej popularnej serii – Train Sim World 6. Nowy tytuł ma trafić na rynek już 30 września.

Edycja Standardowa będzie dostępna w cenie 231,99 zł. Dla tych, którzy pragną szerszego doświadczenia, dostępna będzie Edycja Deluxe w cenie 369,99 zł. Natomiast najbardziej zaangażowani miłośnicy kolei mogą wybrać Edycję Specjalną, której cena wyniesie 549,99 zł.

Wszystkie te edycje można już teraz zamówić przedpremierowo. Co więcej, posiadacze Edycji Deluxe i Specjalnej otrzymają pięciodniowy wczesny dostęp do gry, a także ekskluzywne bonusy.