Trail Out 2 zapowiedziane. Twórcy tym razem stawiają na otwarty świat

Podobnie jak pierwsza część Trial Out, gra będzie duchowym spadkobiercą kultowej serii FlatOut, ale tym razem twórcy idą krok dalej. Sequel ma powstać całkowicie od nowa, z nową fizyką, grafiką i trybem fabularnym, w którym pojawią się nowe postacie. Największą nowością będzie jednak otwarty świat, co mocno odróżni drugą część od pierwowzoru.

Kontynuacja Trial Out będzie znacznie większa niż odsłona z 2023 roku

Good Boys zapowiedziało także większy nacisk na rozgrywkę online, czyli funkcję, której brak mocno odczuwali gracze w pierwszej odsłonie. Niestety na premierę gry przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. Trial Out 2 jest na wczesnym etapie produkcji, dlatego najwcześniejsza, realna data premiery ma oscylować w okolicach 2028 roku. Nie zostały także ujawnione platformy docelowe na których ma się pojawić gra. Co więcej, studio nadal poszukuje projektanta poziomów i artysty 3D, tak więc jeszcze długa droga do finału prac, dlatego zalecamy brać tę datę premiery jedynie jako orientacyjną z uwzględnieniem możliwości jej przesunięcia.