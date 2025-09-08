Zaloguj się lub Zarejestruj

Trail Out 2 zapowiedziane. Twórcy tym razem stawiają na otwarty świat

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/08 19:30
Fani wyścigów, których kluczową mechaniką jest destrukcja, otrzymali właśnie dużą niespodziankę. Studio Good Boys ogłosiło prace nad Trail Out 2.

Podobnie jak pierwsza część Trial Out, gra będzie duchowym spadkobiercą kultowej serii FlatOut, ale tym razem twórcy idą krok dalej. Sequel ma powstać całkowicie od nowa, z nową fizyką, grafiką i trybem fabularnym, w którym pojawią się nowe postacie. Największą nowością będzie jednak otwarty świat, co mocno odróżni drugą część od pierwowzoru.

Kontynuacja Trial Out będzie znacznie większa niż odsłona z 2023 roku

Good Boys zapowiedziało także większy nacisk na rozgrywkę online, czyli funkcję, której brak mocno odczuwali gracze w pierwszej odsłonie. Niestety na premierę gry przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. Trial Out 2 jest na wczesnym etapie produkcji, dlatego najwcześniejsza, realna data premiery ma oscylować w okolicach 2028 roku. Nie zostały także ujawnione platformy docelowe na których ma się pojawić gra. Co więcej, studio nadal poszukuje projektanta poziomów i artysty 3D, tak więc jeszcze długa droga do finału prac, dlatego zalecamy brać tę datę premiery jedynie jako orientacyjną z uwzględnieniem możliwości jej przesunięcia.

Ogłoszenie zbiegło się z premierą największej aktualizacji w historii serii. Trail Out otrzymało patch 5.0, który dodał między innymi dwa nowe tory w Tokio, trzy pojazdy, poprawioną fizykę i oprawę graficzną, a także nowy tryb walki na torze zatytułowany “Dash” z 13 rodzajami broni. Zaktualizowano także kampanię fabularną i animacje. Do tego wszystkiego pojawiło się także nowe DLC Tokyo Car Rush w cenie pięciu dolarów. Rozszerzenie zawiera trzy samochody: Surge Q-Line, Bamby oraz Revolutor X.

Przypomnijmy, że pierwsze Trail Out ukazało się we wrześniu 2023 roku na PC. W kwietniu 2024 gra trafiła na Xbox Series X/S, a jeszcze w 2025 planowana jest premiera na PlayStation 5.

Z okazji zapowiedzi Trial Out 2, twórcy podzielili się krótkim teaserem, ale w zasadzie poza nazwą gry nie zobaczycie w nim nic więcej. Jeśli jednak jakimś cudem ominęła was pierwsza odsłona gry, podrzucam także zwiastun nowej aktualizacji, abyście mogli zobaczyć czym ta gra w ogóle jest:

Trial Out 2:

Trial Out:

Źródło:https://traxion.gg/destruction-racer-trail-out-is-getting-an-open-world-sequel

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

