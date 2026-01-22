Trackhouse Aprilia prezentuje barwy na sezon 2026. Dwa różne malowania

Zawodnicy początkowo pojawili się w białych fartuchach laboratoryjnych narzuconych na kombinezony, po czym odsłonili swoje Aprilie RS-GP w dwóch różnych wersjach kolorystycznych. Motocykl Fernandeza otrzymał ciemniejszą ewolucję niebiesko-żółtych barw, których Trackhouse używał przez większość poprzedniego sezonu, z kolei maszyna Ogury została pomalowana w specjalne, kultowe barwy Gulf, znane z kilku rund ubiegłego roku.

Bardzo podobają mi się nowe malowania, szczególnie to Trackhouse. Większa ilość elementów z karbonu sprawia, że motocykl wygląda bardziej agresywnie. Kolory Gulf też uwielbiam i nie mogę się doczekać rozpoczęcia sezonu w Tajlandii.

Potwierdzono, że malowanie Gulf będzie używane przez obu zawodników Trackhouse podczas rund w Tajlandii, Brazylii, Mugello, Indonezji oraz Sepangu. To o jeden weekend więcej niż w sezonie 2025. Mimo to, Trackhouse wciąż pozostaje bez pełnoetatowego sponsora tytularnego w swoim trzecim sezonie w MotoGP, pomimo odniesienia debiutanckiego zwycięstwa z Fernandezem na Phillip Island w ubiegłym roku oraz zajęcia drugiego miejsca w finałowej rundzie w Walencji.

Nasze motocykle są piękne. Przede wszystkim Gulf to ikoniczne kolory, które uwielbiają wszyscy kibice motorsportu. Bardzo się cieszymy, że ponownie możemy użyć tych legendarnych barw podczas pięciu wyścigów w tym sezonie. Nowe malowanie Trackhouse, czyli nasze korporacyjne kolory, jest z kolei ciemniejsze i bardziej agresywne. Jesteśmy bardzo podekscytowani obiema wersjami.

Ai Ogura również odniósł się do zmian:

Malowanie Gulf jest naprawdę świetne. Dobrze pasuje do moich osobistych preferencji, bo moim ulubionym kolorem jest niebieski. Tak naprawdę podobają mi się oba projekty i nie mogę się doczekać jazdy na torze w obu wersjach.

Fernandez po słabym początku sezonu zdołał zakończyć mistrzostwa świata na najlepszym w karierze, 10 miejscu. Ogura natomiast nie był w stanie powtórzyć znakomitego piątego miejsca z debiutu w klasie królewskiej na torze Buriram. Postępy aktualnego mistrza Moto2 zostały zahamowane przez kontuzje odniesione w Silverstone oraz Misano, co zepchnęło go na 16 miejsce w klasyfikacji generalnej, osiem pozycji za innym debiutantem, Ferminem Aldeguerem (Gresini Ducati).

Obaj zawodnicy Trackhouse ponownie otrzymają fabryczną specyfikację Aprilii RS-GP na ostatni sezon ery silników 1000 cm3 i opon Michelin. Po raz pierwszy wyjadą nimi na tor podczas oficjalnych testów w Sepangu w dniach 3-5 lutego. Podobnie jak fabryczni zawodnicy Aprilii jakimi są Marco Bezzecchi i Jorge Martin, zarówno Fernandez, jak i Ogura nie podpisali jeszcze kontraktów na nową erę silników 850 cm3 i opon Pirelli, która rozpocznie się w 2027 roku.