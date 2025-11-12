Toy Story 5 – zobacz, co przeraża zabawki w pierwszym zwiastunie nadchodzącego filmu

Toy Story 5 – jest już pierwszy zwiastun wyczekiwanej animacji
Nową część serii wyreżyseruje Andrew Stanton, weteran studia, twórca oscarowych hitów Gdzie jest Nemo i WALL-E. Co ciekawe, choć Stanton współtworzył scenariusze do wcześniejszych filmów z cyklu, to właśnie Toy Story 5 będzie jego pierwszym reżyserskim podejściem do tej serii.
Według zapowiedzi Pixara, fabuła skupi się na nowym, nietypowym przeciwniku zabawek – Lilypad, zaawansowanym technologicznie tablecie w kształcie żaby, który wprowadzi chaos do świata Woody’ego, Buzza i Jessie. Głos tej postaci podłoży rozchwytywana ostatnio Greta Lee. Do swoich ról głosowych powracają Tom Hanks, Tim Allen i Joan Cusack, ponownie wcielając się w Woody’ego, Buzza i Jessie.
Choć film zapowiada się efektownie, nie brakuje głosów krytyki. Wielu fanów uważa, że Pixar niepotrzebnie przeciąga serię, która znalazła idealne zakończenie w trzeciej odsłonie. Wśród nich jest nawet Quentin Tarantino, który przyznał, że Toy Story to „idealna trylogia” – i dlatego nigdy nie obejrzy Toy Story 4.
Nie da się jednak ukryć, że dla Disneya i Pixara to prawdziwa żyła złota. Każda kolejna część serii była światowym hitem i zdobywała Oscara za najlepszy film animowany. Pierwsze Toy Story z 1995 roku przeszło do historii jako pierwszy pełnometrażowy film w pełni animowany komputerowo, a jego sukces na zawsze odmienił branżę. Toy Story 5 trafi do kin w USA 19 czerwca 2026 roku.
