Toy Story 5 – zobacz, co przeraża zabawki w pierwszym zwiastunie nadchodzącego filmu

Kultowa seria animacji wraca z nową odsłoną.

Choć wielu fanów uważało, że Toy Story 3 zamknęło historię Woody’ego i Buzza w sposób absolutnie idealny, Pixar nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Po udanym Toy Story 4, studio zapowiedziało kolejną część. Toy Story 5 jest w drodze – a pierwszy zwiastun właśnie trafił do sieci. Toy Story 5 – jest już pierwszy zwiastun wyczekiwanej animacji Nową część serii wyreżyseruje Andrew Stanton, weteran studia, twórca oscarowych hitów Gdzie jest Nemo i WALL-E. Co ciekawe, choć Stanton współtworzył scenariusze do wcześniejszych filmów z cyklu, to właśnie Toy Story 5 będzie jego pierwszym reżyserskim podejściem do tej serii.

Według zapowiedzi Pixara, fabuła skupi się na nowym, nietypowym przeciwniku zabawek – Lilypad, zaawansowanym technologicznie tablecie w kształcie żaby, który wprowadzi chaos do świata Woody’ego, Buzza i Jessie. Głos tej postaci podłoży rozchwytywana ostatnio Greta Lee. Do swoich ról głosowych powracają Tom Hanks, Tim Allen i Joan Cusack, ponownie wcielając się w Woody’ego, Buzza i Jessie.

GramTV przedstawia:

Choć film zapowiada się efektownie, nie brakuje głosów krytyki. Wielu fanów uważa, że Pixar niepotrzebnie przeciąga serię, która znalazła idealne zakończenie w trzeciej odsłonie. Wśród nich jest nawet Quentin Tarantino, który przyznał, że Toy Story to „idealna trylogia” – i dlatego nigdy nie obejrzy Toy Story 4. Nie da się jednak ukryć, że dla Disneya i Pixara to prawdziwa żyła złota. Każda kolejna część serii była światowym hitem i zdobywała Oscara za najlepszy film animowany. Pierwsze Toy Story z 1995 roku przeszło do historii jako pierwszy pełnometrażowy film w pełni animowany komputerowo, a jego sukces na zawsze odmienił branżę. Toy Story 5 trafi do kin w USA 19 czerwca 2026 roku.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





