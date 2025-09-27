To miała być mroczna animacja fantasy dla dorosłych. Zobacz fragment porzuconego projektu

Genndy Tartakovsky to nazwisko doskonale znane fanom animacji. To on stworzył kultowego Samuraja Jacka, brutalny serial Primal oraz popularną serię Hotel Transylwania. Teraz artysta postanowił zrobić krok ryzykowny – opublikował na Instagramie fragment swojego od lat rozwijanego filmu Czarny Rycerz.

Czarny Rycerz – fragment animacji, która nie doczekała premiery

Projekt powstawał przez sześć lat jako animacja przeznaczona dla dorosłych. Tartakovsky zdradził, że akcja miała rozgrywać się w XIV wieku, a tytułowy rycerz nosiłby gigantyczną, sześciometrową zbroję, sterowaną od środka za pomocą lin, bloczków i dźwigni. Powstała próbna sekwencja, ale studio nigdy nie było przekonane, czy film znajdzie odpowiednio szeroką widownię – i w efekcie trafił on do szuflady.