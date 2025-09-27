To miała być mroczna animacja fantasy dla dorosłych. Zobacz fragment porzuconego projektu

Za projekt odpowiada znany twórca filmów animowanych.
Genndy Tartakovsky to nazwisko doskonale znane fanom animacji. To on stworzył kultowego Samuraja Jacka, brutalny serial Primal oraz popularną serię Hotel Transylwania. Teraz artysta postanowił zrobić krok ryzykowny – opublikował na Instagramie fragment swojego od lat rozwijanego filmu Czarny Rycerz.
Czarny Rycerz – fragment animacji, która nie doczekała premiery
Projekt powstawał przez sześć lat jako animacja przeznaczona dla dorosłych. Tartakovsky zdradził, że akcja miała rozgrywać się w XIV wieku, a tytułowy rycerz nosiłby gigantyczną, sześciometrową zbroję, sterowaną od środka za pomocą lin, bloczków i dźwigni. Powstała próbna sekwencja, ale studio nigdy nie było przekonane, czy film znajdzie odpowiednio szeroką widownię – i w efekcie trafił on do szuflady.
„Może wpędzić mnie to w kłopoty, ale warto spróbować” – napisał reżyser, licząc, że publiczne ujawnienie fragmentu obudzi zainteresowanie i wywoła dyskusję wśród fanów. W sieci szybko pojawiły się porównania do przypadku Deadpoola, gdzie wyciek testowego nagrania w 2014 roku wymusił na studiu 20th Century Fox danie zielonego światła produkcji.
To nie pierwszy raz, gdy Tartakovsky mierzy się z problemami dystrybucyjnymi. Jego ukończona w 2023 roku animacja Fixed została odłożona przez Warner Bros. z powodów finansowych i dopiero w tym roku, dzięki Netfliksowi, trafiła do widzów. Wygląda na to, że podobny los spotkał Czarnego Rycerza – z tą różnicą, że tym razem sam twórca postanowił wziąć sprawy w swoje ręce.
Czy fani będą w stanie przekonać studio, by dało zielone światło kolejnemu projektowi jednego z najoryginalniejszych twórców animacji? Na razie pewne jest jedno – Tartakovsky nie zamierza odpuścić i walczy o Czarnego Rycerza z pomocą widzów.
