To będzie konkurencja dla Rockstara? Nowe studio twórcy Just Cause szykuje mroczną grę w klimacie Maxa Payne’a

Pierwszy materiał nie mówili zbyt wiele, ale daje nam przedsmak nowej gry akcji w stylu Maxa Payne’a i Mad Maxa.

Na krótkim nagraniu widać zrujnowane, szare miasto, w którym przemieszczają się pojedyncze pojazdy. Atmosfera pustki i industrialnego chłodu przywołuje na myśl świat po katastrofie, a Sundberg opisuje swój projekt jako połączenie Mad Maxa i Max Payne’a. Twórcy chcą postawić na realizm, surowość i ludzkie emocje zamiast odrealnionych światów.

Liquid Swords, zespół założony przez współtwórcę Avalanche Studios i reżysera serii Just Cause, Christofera Sundberga, pokazał pierwszy krótki teaser swojego debiutanckiego projektu. Materiał trwa zaledwie dziewięć sekund, ale już zapowiada produkcję utrzymaną w brutalnym, postapokaliptycznym klimacie.

Z całym szacunkiem dla twórców gier fantasy i science fiction, ale to po prostu nie dla nas. To jest bardziej jak Mad Max… Payne – przyznał Sundberg.

Liquid Swords powstało w 2020 roku i ma siedzibę w Sztokholmie. Zespół zapowiadał, że docelowo chce liczyć około stu osób, gdyż według Sundberga to „optymalna liczba dla rozwoju gier bez zbędnych kompromisów”. Studio otwarcie sprzeciwia się tzw. crunchowi, czyli nadgodzinom w końcowych etapach produkcji, promując zasadę zdrowej równowagi między pracą a życiem prywatnym.

Projekt, znany obecnie pod roboczym tytułem Game 1, ma być fabularną grą akcji AAA z otwartym światem, napędzaną przez silnik Unreal Engine 5. Twórcy określają ją jako „twardą, kryminalną historię zemsty” i zaznaczają, że mimo wcześniejszych problemów kadrowych prace nad tytułem trwają.