Zaloguj się lub Zarejestruj

To będzie konkurencja dla Rockstara? Nowe studio twórcy Just Cause szykuje mroczną grę w klimacie Maxa Payne’a

Radosław Krajewski
2025/10/29 10:45
0
0

Pierwszy materiał nie mówili zbyt wiele, ale daje nam przedsmak nowej gry akcji w stylu Maxa Payne’a i Mad Maxa.

Liquid Swords, zespół założony przez współtwórcę Avalanche Studios i reżysera serii Just Cause, Christofera Sundberga, pokazał pierwszy krótki teaser swojego debiutanckiego projektu. Materiał trwa zaledwie dziewięć sekund, ale już zapowiada produkcję utrzymaną w brutalnym, postapokaliptycznym klimacie.

Pierwszy projekt studia
Pierwszy projekt studia Liquid Swords

Liquid Swords zaprezentowało krótką zapowiedź swojej pierwszej gry

Na krótkim nagraniu widać zrujnowane, szare miasto, w którym przemieszczają się pojedyncze pojazdy. Atmosfera pustki i industrialnego chłodu przywołuje na myśl świat po katastrofie, a Sundberg opisuje swój projekt jako połączenie Mad Maxa i Max Payne’a. Twórcy chcą postawić na realizm, surowość i ludzkie emocje zamiast odrealnionych światów.

Z całym szacunkiem dla twórców gier fantasy i science fiction, ale to po prostu nie dla nas. To jest bardziej jak Mad Max… Payne – przyznał Sundberg.

Wczytywanie ramki mediów.

Liquid Swords powstało w 2020 roku i ma siedzibę w Sztokholmie. Zespół zapowiadał, że docelowo chce liczyć około stu osób, gdyż według Sundberga to „optymalna liczba dla rozwoju gier bez zbędnych kompromisów”. Studio otwarcie sprzeciwia się tzw. crunchowi, czyli nadgodzinom w końcowych etapach produkcji, promując zasadę zdrowej równowagi między pracą a życiem prywatnym.

Projekt, znany obecnie pod roboczym tytułem Game 1, ma być fabularną grą akcji AAA z otwartym światem, napędzaną przez silnik Unreal Engine 5. Twórcy określają ją jako „twardą, kryminalną historię zemsty” i zaznaczają, że mimo wcześniejszych problemów kadrowych prace nad tytułem trwają.

GramTV przedstawia:

„Bądź odpowiedzialny. Pracuj ciężko. Pozostań człowiekiem. Zwyciężaj” – to motto, którym Sundberg opatrzył premierę teasera. Jeśli faktycznie uda się połączyć stylistykę Mad Maxa z atmosferą Max Payne’a, może powstać jeden z najbardziej oryginalnych projektów.

Materiał zobaczycie w tym miejscu.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/open-world/mad-max-payne-former-just-cause-bosss-new-studio-channels-max-payne-in-apocalyptic-teaser-trailer-showing-a-grungy-open-world/

Tagi:

News
zwiastun
gra akcji
teaser
Mad Max
Max Payne
Liquid Swords
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112