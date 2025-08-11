Toy Shire i Lynked: Banner of the Spark taniej w ramach Oferty Dnia na Steam

W ramach najnowszej odsłony promocji Oferta Dnia na Steam gracze mogą skorzystać z 30% rabatu na dwie produkcje – Toy Shire oraz Lynked: Banner of the Spark. Obie gry dostępne są w niższej cenie przez ograniczony czas, dlatego warto rozważyć ich zakup już teraz.

Oferta Dnia na Steamie

Toy Shire to przyjemna gra strategiczna z elementami symulacji, która skupia się na budowie i rozwoju własnego miasteczka pełnego kolorowych postaci. Produkcja zebrała pozytywne opinie za oryginalny klimat i przyjazną rozgrywkę. Obecnie na Steamie można ją kupić za 27,99 zł, co oznacza 30% zniżkę względem ceny podstawowej.