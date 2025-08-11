Zaloguj się lub Zarejestruj

Toy Shire i Lynked: Banner of the Spark taniej w ramach Oferty Dnia na Steam

Mikołaj Berlik
2025/08/11 12:30
0
0

Zniżki na dwa tytuły – dobra okazja na uzupełnienie biblioteki gier.

W ramach najnowszej odsłony promocji Oferta Dnia na Steam gracze mogą skorzystać z 30% rabatu na dwie produkcje Toy Shire oraz Lynked: Banner of the Spark. Obie gry dostępne są w niższej cenie przez ograniczony czas, dlatego warto rozważyć ich zakup już teraz.

Steam

Oferta Dnia na Steamie

Toy Shire to przyjemna gra strategiczna z elementami symulacji, która skupia się na budowie i rozwoju własnego miasteczka pełnego kolorowych postaci. Produkcja zebrała pozytywne opinie za oryginalny klimat i przyjazną rozgrywkę. Obecnie na Steamie można ją kupić za 27,99 zł, co oznacza 30% zniżkę względem ceny podstawowej.

GramTV przedstawia:

Lynked: Banner of the Spark to gra akcji RPG z elementami strategii i rozbudowaną fabułą. Tytuł wyróżnia się intensywną walką, systemem rozwijania postaci oraz klimatycznym światem fantasy. Teraz dostępny jest w promocji za 62,99 zł.

Obie promocje trwają tylko przez kilka dni, dlatego warto się pospieszyć, by skorzystać z niższych cen.

Tagi:

PC
Steam
promocja
oferta
oferta dnia
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112