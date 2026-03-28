Torn Open prezentują brutalny klip do nowego singla The Way Things Should End

Czy to jeden z najbrutalniejszych teledysków ostatnich lat?

Zespół Torn Open z New Jersey powraca z nowym singlem The Way Things Should End, któremu towarzyszy wyjątkowo mroczny i krwawy teledysk. Czy to najbrutalniejszy teledysk ostatnich lat?

Torn Open z brutalnym teledyskiem

Utwór jest pierwszym wydawnictwem grupy dla wytwórni Blue Grape Music, z którą zespół niedawno podpisał kontrakt. Label ma w swoim katalogu takie zespoły jak Power Trip, Code Orange, Silly Goose, Spiritual Cramp czy White Reaper. The Way Things Should End to agresywna zapowiedź nadchodzącego materiału zespołu. Już 1 maja ukaże się nowa EP-ka zatytułowana TORN THE FUCK OPEN, VOL. 2. Sam utwór porusza temat sprzeciwu wobec zła i przemocy wynikających z ludzkiej chciwości i jak podkreśla zespół, chodzi o napiętnowanie i potępienie krzywd wyrządzanych wielu osobom jako efektu chciwości. Nowy singiel wraz z mocnym wizualnie teledyskiem stanowi wyraźny sygnał kierunku, w jakim zespół zmierza przy nowym wydawnictwie.