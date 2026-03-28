Torn Open prezentują brutalny klip do nowego singla The Way Things Should End

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/03/28 12:00
Zespół Torn Open z New Jersey powraca z nowym singlem The Way Things Should End, któremu towarzyszy wyjątkowo mroczny i krwawy teledysk. Czy to najbrutalniejszy teledysk ostatnich lat?

Utwór jest pierwszym wydawnictwem grupy dla wytwórni Blue Grape Music, z którą zespół niedawno podpisał kontrakt. Label ma w swoim katalogu takie zespoły jak Power Trip, Code Orange, Silly Goose, Spiritual Cramp czy White Reaper. The Way Things Should End to agresywna zapowiedź nadchodzącego materiału zespołu. Już 1 maja ukaże się nowa EP-ka zatytułowana TORN THE FUCK OPEN, VOL. 2. Sam utwór porusza temat sprzeciwu wobec zła i przemocy wynikających z ludzkiej chciwości i jak podkreśla zespół, chodzi o napiętnowanie i potępienie krzywd wyrządzanych wielu osobom jako efektu chciwości. Nowy singiel wraz z mocnym wizualnie teledyskiem stanowi wyraźny sygnał kierunku, w jakim zespół zmierza przy nowym wydawnictwie.

Torn Open to amerykański zespół deathcore pochodzący z New Jersey. W jego skład wchodzą Sofia DeMasi (wokal), Margot Bogosian (gitara), Marcelo Crespo (gitara), Canaan Sharon (bas) oraz Michael Karnage (perkusja). Zespół nie jest jeszcze szeroko znanym w świecie muzyki, ale wygląda na to, że próbuje zaistnieć nie tylko poprzez swoją twórczość, ale także poprzez kontrowersyjny teledysk. Ten możecie obejrzeć poniżej, o ile oczywiście nie rusza was widok krwi.

Źródło:https://www.kerrang.com/torn-open-the-way-things-should-end-single-video-new-jersey-deathcore-blue-grape-music

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

