Evanescence wracają z nowym singlem. Mocny kawałek na nowym albumie

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/04/14 09:50
Zespół Evanescence powraca z nową muzyką i wielkimi planami na 2026 rok.

Grupa ogłosiła szczegóły swojego szóstego albumu studyjnego zatytułowanego Sanctuary, a także udostępniła premierowy singiel Who Will You Follow. Nowe wydawnictwo będzie następcą płyty The Bitter Truth z 2021 roku i ukaże się 5 czerwca tego roku. Zespół poinformował o premierze za pośrednictwem mediów społecznościowych, podkreślając, że album powstawał ponad trzy lata. Muzycy przyznali, że są niesamowicie dumni z każdej sekundy materiału i nie mogą się doczekać reakcji fanów.

Nowy singiel Evanescence jest już dostępny

Równocześnie z zapowiedzią płyty ukazał się singiel Who Will You Follow, który promuje nadchodzące wydawnictwo. Za jego produkcję odpowiadają Zakk Cervini oraz Jordan Fish. Utwór rozpoczyna się w charakterystycznym dla zespołu klimacie, czyli z delikatnym akompaniamentem fortepianu i emocjonalnym wokalem Amy Lee. Artystka śpiewa o utracie siebie i emocjonalnym wyczerpaniu, jednak spokojny początek szybko ustępuje miejsca cięższemu brzmieniu. W dalszej części kompozycji pojawia się potężna ściana gitar i elektroniki, nadająca całości znacznie bardziej agresywny charakter. Według pierwszych opinii może to być jeden z najcięższych utworów w dotychczasowej dyskografii zespołu.

Już wcześniej Amy Lee zapowiadała, że okres 2025-2026 będzie dla zespołu wyjątkowo intensywny. W ubiegłym roku grupa pracowała nad nową muzyką, koncertowała i współpracowała z innymi artystami, co stało się inspiracją do stworzenia “epickiego” roku 2026 dla fanów. Premiera albumu to nie wszystko. Evanescence planuje również rozbudowaną trasę koncertową. Zespół zagra w USA, następnie w Europie i ponownie wróci do Stanów Zjednoczonych. Niestety tym razem, Polska została pominięta na tej trasie.

Wszystko wskazuje na to, że 2026 rok będzie dla Evanescence jednym z najbardziej intensywnych i znaczących okresów w ich karierze. Posłuchajcie nowego singla, aby sprawdzić czego można oczekiwać od nowego albumu:

Źródło:https://blabbermouth.net/news/evanescence-announces-new-album-sanctuary-shares-who-will-you-follow-single

Tagi:

Muzyka
muzyka
utwór
muzyka rockowa
nowy singiel
zespół rockowy
album
nowy album
singiel
Muzyka metalowa
Evanescence
Amy Lee
zespół muzyczny
nowy utwór
zespół metalowy
Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

