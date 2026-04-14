Evanescence wracają z nowym singlem. Mocny kawałek na nowym albumie

Grupa ogłosiła szczegóły swojego szóstego albumu studyjnego zatytułowanego Sanctuary, a także udostępniła premierowy singiel Who Will You Follow. Nowe wydawnictwo będzie następcą płyty The Bitter Truth z 2021 roku i ukaże się 5 czerwca tego roku. Zespół poinformował o premierze za pośrednictwem mediów społecznościowych, podkreślając, że album powstawał ponad trzy lata. Muzycy przyznali, że są niesamowicie dumni z każdej sekundy materiału i nie mogą się doczekać reakcji fanów.

Nowy singiel Evanescence jest już dostępny

Równocześnie z zapowiedzią płyty ukazał się singiel Who Will You Follow, który promuje nadchodzące wydawnictwo. Za jego produkcję odpowiadają Zakk Cervini oraz Jordan Fish. Utwór rozpoczyna się w charakterystycznym dla zespołu klimacie, czyli z delikatnym akompaniamentem fortepianu i emocjonalnym wokalem Amy Lee. Artystka śpiewa o utracie siebie i emocjonalnym wyczerpaniu, jednak spokojny początek szybko ustępuje miejsca cięższemu brzmieniu. W dalszej części kompozycji pojawia się potężna ściana gitar i elektroniki, nadająca całości znacznie bardziej agresywny charakter. Według pierwszych opinii może to być jeden z najcięższych utworów w dotychczasowej dyskografii zespołu.