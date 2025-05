Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 zaskakuje nowością. Chodzi o dwuminutowy limit czasowy

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 ma zaoferować taki sam format rozgrywki jak w Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 . Oznacza to, że gracze będą mieli dwie minuty na osiągnięcie jak największej liczby celów. Oryginalnie czwarta część cyklu charakteryzowała się jednak strukturą opartą na misjach, gdzie postęp w grze następował poprzez interakcję z postaciami niezależnymi na mapie, które zlecały konkretne cele do wykonania.

W nadchodzącym pakiecie dojdzie jednak do zmian. W zestawie zapowiedzianym na 2025 rok, jak potwierdzają niedawno opublikowane materiały, na mapach pochodzących z Tony Hawk’s Pro Skater 4 podstawowy limit czasu będzie można opcjonalnie wydłużyć do 10 minut lub nawet do pełnej godziny. Nie jest jasne, czy ta opcja wydłużenia czasu będzie dostępna również na mapach z Tony Hawk’s Pro Skater 3.