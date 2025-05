Tony Hawk zapowiada festiwal muzyczny „Pro Skater Fest”. Odbędzie się darmowa transmisja na Twitchu

Tony Hawk w oficjalnym oświadczeniu powiedział:

THPS Fest to spełnienie marzeń – to wręcz surrealistyczne, że Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 (i cała seria THPS) są świętowane na taką skalę. To wydarzenie łączy wszystko, co zbudowało dziedzictwo tej serii: skateboarding, muzykę i autentyczną kulturę, która je łączy. To dla mnie zaszczyt, że mogę współpracować z AEG i Activision, by zrealizować tę wizję — to hołd dla pokoleń fanów, którzy identyfikują się z tą grą i stylem życia, który ona reprezentuje.