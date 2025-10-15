Tony Hawk's Pro Skater 3+4 na PS5 w promocji. Gra przeceniona o 33% w sklepie Perfect Blue

Pojawiła się dobra okazja na uzupełnienie kolekcji pudełkowych wydań gier na PlayStation 5. W sklepie Perfect Blue trwa bowiem promocja na Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 przeznaczone właśnie na konsolę Sony. Dzięki ofercie zaoszczędzimy 60 zł.

Tony Hawk's Pro Skater 3+4 na PS5 w niższej cenie

Sklep Perfect Blue przygotował atrakcyjną ofertę na odświeżony pakiet gier z legendarnym skaterem w tytule. Mowa o Tony Hawk's Pro Skater 3+4, które zostało przecenione o 33% w pudełkowej wersji na PS5. Teraz zapłacimy za tytuł 119,99 zł.

Tony Hawk's Pro Skater 3+4 (PS5) – 119,99 zł (zamiast 179,99 zł) w sklepie Perfect Blue