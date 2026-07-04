Doczekamy się domknięcia trylogii polskiego science fiction? Kolejna część jest możliwa

One More Level chce stworzyć trzecią część swojej serii.
Fani Ghostrunnera mogą mieć nowy powód do ostrożnego optymizmu. Choć seria znajduje się obecnie w zawieszeniu, a One More Level koncentruje się przede wszystkim na Valor Mortis, studio nie zamyka drzwi przed powrotem do cyberpunkowego uniwersum Jacka.
Ghostrunner 3 wciąż możliwy. One More Level ma pomysły na domknięcie trylogii
Po zakończeniu wsparcia dla Ghostrunnera 2 wielu graczy zaczęło zastanawiać się, czy marka doczeka się jeszcze kontynuacji. Obie odsłony zdobyły oddane grono fanów dzięki błyskawicznej akcji, wymagającemu modelowi rozgrywki, w którym jeden błąd często oznacza śmierć, a także połączeniu efektownego parkouru z dynamiczną walką. Nic więc dziwnego, że pytania o Ghostrunnera 3 regularnie wracają przy okazji rozmów z twórcami.
Do tematu odniósł się Szymon Bryła z One More Level, który w rozmowie z Insider Gamingzostał zapytany, czy gracze mogą liczyć na trzecią część serii albo inną produkcję osadzoną w tym świecie:
Byłoby świetnie. Prawdopodobnie mielibyśmy nawet kilka pomysłów na godne zakończenie trylogii albo spin-off. Mimo że jako One More Level jesteśmy twórcami tej marki, ostateczna decyzja należy do 505 Games, które posiada prawa do tego IP.
GramTV przedstawia:
Wypowiedź nie jest oczywiście zapowiedzią nowej gry, ale jasno pokazuje, że w krakowskim studiu temat Ghostrunnera nie został całkowicie zamknięty. One More Level ma świadomość, jak dużym sentymentem cieszy się seria, a potencjalny trzeci rozdział mógłby posłużyć jako finał trylogii. Alternatywą pozostaje również produkcja poboczna, która rozwinęłaby uniwersum w innym kierunku.
Priorytetem zespołu jest jednak Valor Mortis, czyli nowa marka, w którą studio inwestuje czas, środki i kreatywną energię. To właśnie od przyszłości tego projektu, a także decyzji 505 Games, może zależeć dalszy los Ghostrunnera. Jeżeli wydawca uzna, że na rynku wciąż jest miejsce dla kolejnej odsłony tej serii, powrót do świata Jacka nie wydaje się niemożliwy.
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