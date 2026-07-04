Doczekamy się domknięcia trylogii polskiego science fiction? Kolejna część jest możliwa

Fani Ghostrunnera mogą mieć nowy powód do ostrożnego optymizmu. Choć seria znajduje się obecnie w zawieszeniu, a One More Level koncentruje się przede wszystkim na Valor Mortis, studio nie zamyka drzwi przed powrotem do cyberpunkowego uniwersum Jacka.

Ghostrunner 3 wciąż możliwy. One More Level ma pomysły na domknięcie trylogii

Po zakończeniu wsparcia dla Ghostrunnera 2 wielu graczy zaczęło zastanawiać się, czy marka doczeka się jeszcze kontynuacji. Obie odsłony zdobyły oddane grono fanów dzięki błyskawicznej akcji, wymagającemu modelowi rozgrywki, w którym jeden błąd często oznacza śmierć, a także połączeniu efektownego parkouru z dynamiczną walką. Nic więc dziwnego, że pytania o Ghostrunnera 3 regularnie wracają przy okazji rozmów z twórcami.