Tomasz Bagiński wyreżyserował aktorską wersję kultowego anime. Rycerze Zodiaku na zwiastunie

Film trafi również do polskich kin.

W ostatnich latach Tomasz Bagiński zajęty był rolą producent serialowego Wiedźmina od Netflixa. Reżyser nie brał jednak czynnego udziału w pracach nad prequelem Wiedźmin: Rodowód krwi, który powstawał w tym samym momencie, co najnowszy pełnometrażowy film Bagińskiego. Od jakiegoś czasu wiemy już, że polski filmowiec nakręcił aktorski remake Rycerzy Zodiaku, który właśnie otrzymał nowy, efektowny zwiastun.

Rycerze Zodiaku – film Tomasza Bagińskiego na nowym zwiastunie

Dla Tomasza Bagińskiego to debiut w pełnometrażowym filmie. Do udziału w produkcji zaprosił Andy’ego Chenga, który realizował sceny akcji do Shang-Chi i legendy dziesięciu pierścieni. Możemy więc oczekiwać po Rycerzach Zodiaku wielu widowiskowych walk.