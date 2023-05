Tom Hanks zamierza grać nawet po śmierci. Aktor jest entuzjastą AI i deepfake’ów

Pierwszym razem, gdy nakręciliśmy film, który miał ogromną ilość naszych własnych danych zapisanych w komputerze – dosłownie to, jak wyglądaliśmy – był to Ekspres polarny. Widzieliśmy, jak to nadchodzi, wiedzieliśmy, że będzie możliwość pobierania zer i jedynek z komputera i przekształcania ich w ludzkie twarze i postacie. Od tamtego czasu technologia rozwinęła się wielokrotnie i teraz widzimy ją wszędzie.