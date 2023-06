W wywiadzie opublikowanym w The New Yorker, aktor mówił o kilku etapach realizacji filmu. Pierwszy z nich jest wtedy, kiedy aktor decyduje się na udział w filmie. Drugi następuje wtedy, kiedy ogląda się swój film i wtedy okazuje się czy jest się z niego dumnym, czy zaczyna się go nienawidzić. Trzeci bywa najważniejszy, bo jest to komercyjna realizacja filmu. Jak powiedział Hanks: „Jeśli nie przyniesie pieniędzy, twoja kariera skończy się szybciej niż chcesz. To po prostu fakt”.

Przyznajmy to: wszyscy widzieliśmy filmy, których nienawidzimy. I jak wystąpiłem w kilku z nich.

Tom Hanks nie przepada za niektórymi swoimi filmami

Aktor zastanawia się też jak na widowiska działa czas. Jako przykład podał That Thing You Do! z 1996 roku, do którego napisał scenariusz, wyreżyserował i w którym zagrał. Pierwsze przyjęcie filmu było fatalne, nie zarabiał pieniędzy, a krytycy nie zostawili na nim suchej nitki. I nagle po wielu latach, ci sami krytycy, określają go mianem „kultowego klasyka”.