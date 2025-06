Tom Felton powraca jako Draco Malfoy. Ale nie w serialowym Harrym Potterze

Sztuka, której akcja rozgrywa się 19 lat po zakończeniu głównej serii książek o Harrym Potterze, przedstawia dorosłe już postaci znanych bohaterów, w tym Draco, Harry’ego, Rona i Hermionę, którzy odprowadzają swoje dzieci na peron 9 i ¾ w drodze do Hogwartu.

Bycie częścią filmów o Harrym Potterze to jeden z największych zaszczytów w moim życiu. Dołączenie do tej produkcji będzie dla mnie momentem zatoczenia koła, ponieważ gdy zacznę występy w Przeklętym dziecku tej jesieni, będę dokładnie w tym samym wieku, co Draco w sztuce. To surrealistyczne doświadczenie, znów włożyć jego buty i oczywiście jego ikoniczne platynowe blond włosy, więc jestem zachwycony, że mogę dokończyć jego historię i dzielić ją z najlepszą społecznością fanów na świecie. Nie mogę się doczekać, by dołączyć do tej niesamowitej obsady i stać się częścią broadwayowskiej społeczności – powiedział Felton.