Todd Howard: Obsidian było jedynym wyborem przy tworzeniu Fallout: New Vegas

Todd Howard, szef Bethesda Game Studios, przyznał, że Obsidian Entertainment było jedynym studiem branym pod uwagę przy tworzeniu Fallout: New Vegas. Ta decyzja zapadła po sukcesie Fallouta 3, gdy Bethesda szukała sposobu na podtrzymanie zainteresowania marką podczas prac nad The Elder Scrolls V: Skyrim.

Obsidian był jedynym wyborem do tworzenia Fallouta: New Vegas

W rozmowie z magazynem Game Informer, Todd Howard wyjaśnił, że Bethesda chciała wykorzystać rozpęd serii Fallout, wiedząc jednocześnie, że na kolejną główną odsłonę przyjdzie graczom długo poczekać: