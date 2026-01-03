Todd Howard: Obsidian było jedynym wyborem przy tworzeniu Fallout: New Vegas

Todd Howard, szef Bethesda Game Studios, przyznał, że Obsidian Entertainment było jedynym studiem branym pod uwagę przy tworzeniu Fallout: New Vegas. Ta decyzja zapadła po sukcesie Fallouta 3, gdy Bethesda szukała sposobu na podtrzymanie zainteresowania marką podczas prac nad The Elder Scrolls V: Skyrim.
Obsidian był jedynym wyborem do tworzenia Fallouta: New Vegas
W rozmowie z magazynem Game Informer, Todd Howard wyjaśnił, że Bethesda chciała wykorzystać rozpęd serii Fallout, wiedząc jednocześnie, że na kolejną główną odsłonę przyjdzie graczom długo poczekać:
Wiedzieliśmy, że przechodzimy do prac nad Skyrimem, marka Fallout wróciła, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że do Fallouta 4 minie dużo czasu. Pytanie brzmiało: “jak utrzymać ten moment?” Odpowiedź była jedna – Obsidian Entertainment. Byli jedynym wyborem. Zrobili coś bardzo podobnego przy Star Wars: Knights of the Old Republic II i dobrze ich znaliśmy.
Znaczenie Obsidianu podkreślił również główny projektant kreatywny Fallout: New Vegas, John Gonzalez:
Było tu DNA Fallouta – ludzie, którzy pracowali nad oryginałem oraz nad Falloutem 2.
Studio Obsidian zostało założone przez byłych pracowników Black Isle Studios i Interplay po anulowaniu pierwotnej wersji Fallouta 3, znanej pod kryptonimem Van Buren. Todd Howard zaznaczył, że Bethesda dała Obsidianowi bardzo ogólne wytyczne, skupiające się głównie na rozgrywce opartej na frakcjach, czyli elemencie z którego New Vegas jest szczególnie znane. Gonzalez dodał, że kluczowym wyróżnikiem gry była bezkompromisowa koncentracja na systemie wyborów i konsekwencji. Howard podkreślił:
To właśnie sprawiło, że New Vegas było wyjątkowe.
Projektant określił Fallout: New Vegas jako doświadczenie silnie osadzone w filozofii Obsidianu:
Chodziło o danie graczowi ogromnego wpływu na narrację i pełną kontrolę nad jej przebiegiem.
Wypowiedzi Howarda i Gonzaleza po raz kolejny potwierdzają, że współpraca między Bethesdą, a Obsidianem przy Fallout: New Vegas była świadomym i przemyślanym wyborem, a nie jedynie eksperymentem zlecanym zewnętrznemu studiu. Najważniejsze, że finalnie wyszło dobrze i otrzymaliśmy jedną z najlepszych gier w tym uniwersum.