Todd Howard o tworzeniu gier: Chcę to robić wiecznie! Jego inspiracją jest Shigeru Miyamoto

Weteran Bethesdy i twórca gier takich jak The Elder Scrools V: Skyrim, Fallout 4 i Starfield – Todd Howard urodził się w 1971 roku. Kiedy pojawi się The Elder Scrolls VI, będzie prawdopodobnie miał prawie 60 lat. Jednak najwyraźniej nie czuje się stary i wciąż ma dość energii, żeby myśleć o kolejnych projektach.

Todd Howard stwierdził, że nie planuje odchodzić na emeryturę, a grami będzie zajmował się do końca swoich dni. Dał też do zrozumienie, że inspiruje go Shigeru Miyamoto, który mimo swego wieku, wciąż pozostaje aktywny zawodowo.