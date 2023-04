Shigeru Miyamoto: smartfony nigdy nie będą najważniejszą platformą dla Mario

Premiera filmu Super Mario Bros. była pretekstem do rozmaitych rozmów i analiz przyszłości tej franczyzy. I chociaż film został zmasakrowany przez krytyków, to nie ma wątpliwości, że Mario ma się dobrze. W odniesieniu do gier, bo to one są napędem dla reszty projektów pojawiających się wokół najsłynniejszego hydraulika, projektant Nintendo, Shigeru Miyamoto, stwierdził, że aplikacje mobilne nie będą główną ścieżką rozwoju przyszłych gier Mario. Zamiast tego, firma stawia na „zintegrowany sprzęt i oprogramowaniu do gier”. Można chyba uznać, że mówił o rozmaitych wcieleniach konsol.