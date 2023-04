Twórca Mario - Shigeru Miyamoto – zapowiada kolejne filmy z postaciami z gier Nintendo

W wywiadzie udzielonym japońskiemu Nikkei, twórca Mario, Shigeru Miyamoto, mówił o możliwości zaadaptowania większej liczby postaci z gier do produkcji filmowych – aktorskich i animowanych. Miyamoto porównał Nintendo do agencji talentów, a wykreowane na przestrzeni wielu lat postacie do artystów. I trudno odmówić temu porównaniu trafności.

Będą kolejne filmy z postaciami od Nintendo

Niestety, Miyamoto nie sprecyzował, jakie serie Nintendo mogłyby zostać zaadaptowane w następnej kolejności. Wydaje się jednak, że w najbliższej przyszłości Nintendo i Illumination nadal będą koncentrować się na Mario, chociaż fani chętnie zobaczyliby także jego kolegi Luigiego, Donkey Konga, Star Foxa oraz oczywiście widowiska bazujące na świecie Zeldy.