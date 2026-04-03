Tobias Forge, założyciel zespołu Ghost nękany przez kobietę. Sprawa nabiera rozpędu

Sprawa dotycząca Tobiasa Forge’a, frontmana zespołu Ghost, jest obecnie przedmiotem śledztwa po tym, jak kobieta w wieku około 40 lat została oskarżona o uporczywe nękanie artysty. Jak informuje szwedzki dziennik Aftonbladet, kobieta miała wysyłać Forge’owi liczne wiadomości, żądania płatności oraz listy w okresie od lipca do października ubiegłego roku. Mimo blokad kontaktu, kontynuowała próby komunikacji różnymi kanałami, w tym za pomocą listów poleconych. Jeden z nich zawierał telefon komórkowy, który muzyk przekazał później policji.

Frontman Ghosts nękany przez kobietę

Według ustaleń, kobieta wysyłała długie wiadomości pełne pochwał za pośrednictwem SMS-ów oraz aplikacji WhatsApp. Po zablokowaniu jej numeru zaczęła wysyłać listy polecone. Forge nie odbierał większości przesyłek. Wyjątkiem był ostatni list, w którym znajdował się telefon i jak zaznaczył, urządzenie nie wyglądało na fabrycznie zapakowane. W swoich zeznaniach artysta określił sytuację jako natarczywą i zagrażającą, podkreślając, że została przekroczona jego osobista granica: