Tobias Forge, założyciel zespołu Ghost nękany przez kobietę. Sprawa nabiera rozpędu

Wokalista Ghosts jest nękany przez natarczywą fankę, która mocno przekroczyła granicę.
Sprawa dotycząca Tobiasa Forge’a, frontmana zespołu Ghost, jest obecnie przedmiotem śledztwa po tym, jak kobieta w wieku około 40 lat została oskarżona o uporczywe nękanie artysty. Jak informuje szwedzki dziennik Aftonbladet, kobieta miała wysyłać Forge’owi liczne wiadomości, żądania płatności oraz listy w okresie od lipca do października ubiegłego roku. Mimo blokad kontaktu, kontynuowała próby komunikacji różnymi kanałami, w tym za pomocą listów poleconych. Jeden z nich zawierał telefon komórkowy, który muzyk przekazał później policji.
Według ustaleń, kobieta wysyłała długie wiadomości pełne pochwał za pośrednictwem SMS-ów oraz aplikacji WhatsApp. Po zablokowaniu jej numeru zaczęła wysyłać listy polecone. Forge nie odbierał większości przesyłek. Wyjątkiem był ostatni list, w którym znajdował się telefon i jak zaznaczył, urządzenie nie wyglądało na fabrycznie zapakowane. W swoich zeznaniach artysta określił sytuację jako natarczywą i zagrażającą, podkreślając, że została przekroczona jego osobista granica:
Nie chciałem trzymać telefonu w domu, więc położyłem go na balkonie, zanim przekazałem go policji. Jestem dość powściągliwy wobec osób próbujących się ze mną kontaktować, ale przez lata miałem około tuzina stalkerów. Jednak nikt nie zrobił nic tak inwazyjnego i wprost zagrażającego jak wysłanie telefonu komórkowego. Nie byłoby to dobre, gdybym na przykład mieszkał pod tajnym adresem. Przy tym telefonie osiągnąłem granicę. Miałem wcześniej oddanych prześladowców, większość z nich była dość nieszkodliwa, ale w tej sprawie jest coś dziwnego.
Kobieta miała także wysyłać do muzyka liczne prośby o płatność za pomocą systemu Swish (szwedzki system płatności mobilnych), domagając się kwoty 5000 koron (około 530 dolarów). Z kolei oskarżona twierdzi, że poznała Forge’a 16 lat temu, utrzymywali codzienny kontakt za pośrednictwem komunikatorów, a od września ubiegłego roku byli nawet zaręczeni. Odmówiła jednak udostępnienia policji rzekomych rozmów. Forge stanowczo zaprzecza, jakoby znał kobietę lub miał z nią jakiekolwiek relacje. Nie domaga się odszkodowania i podkreśla, że zależy mu wyłącznie na spokoju:
Nie chcę pogarszać jej życia. Chcę tylko, żeby zostawiła mnie w spokoju i nie skrzywdziła nikogo innego.
Według doniesień kobieta może usłyszeć także dodatkowe zarzuty dotyczące innych osób.
Tobias Forge założył zespół Ghost w 2006 roku w Linkoping. Przez lata pozostawał anonimowy, aż do 2017 roku, kiedy proces sądowy wytoczony przez byłych członków zespołu ujawnił jego tożsamość.
