The Rolling Stones z nowym teledyskiem. Singiel promuje kolejny album studyjny Foreign Tongues

The Rolling Stones zaprezentowali teledysk do swojego nowego singla In The Stars, promującego nadchodzący album studyjny Foreign Tongues. Utwór jest głównym singlem z nowej płyty legendarnej grupy, która ukaże się już 10 lipca nakładem Capitol Records.

Za reżyserię klipu odpowiada Francois Rousselet, twórca współpracujący wcześniej między innymi z takimi muzykami jak Nike, Diesel, Pharrell Williams oraz samymi Stonesami przy teledyskach do Angry i Ride 'Em On Down. Nowy materiał wideo wykorzystuje zaawansowaną technologię deepfake opracowaną przez studio Deep Voodoo. W klipie pojawia się również Odessa A'zion, znana między innymi z produkcji Marty Supreme i I Love LA. Aktorka nie ukrywała ogromnego entuzjazmu związanego ze współpracą z legendarnym zespołem. Odessa A'zion powiedziała: