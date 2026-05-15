The Rolling Stones z nowym teledyskiem. Singiel promuje kolejny album studyjny Foreign Tongues

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/05/15 16:30
The Rolling Stones zaprezentowali teledysk do swojego nowego singla In The Stars, promującego nadchodzący album studyjny Foreign Tongues. Utwór jest głównym singlem z nowej płyty legendarnej grupy, która ukaże się już 10 lipca nakładem Capitol Records.

Za reżyserię klipu odpowiada Francois Rousselet, twórca współpracujący wcześniej między innymi z takimi muzykami jak Nike, Diesel, Pharrell Williams oraz samymi Stonesami przy teledyskach do Angry i Ride 'Em On Down. Nowy materiał wideo wykorzystuje zaawansowaną technologię deepfake opracowaną przez studio Deep Voodoo. W klipie pojawia się również Odessa A'zion, znana między innymi z produkcji Marty Supreme i I Love LA. Aktorka nie ukrywała ogromnego entuzjazmu związanego ze współpracą z legendarnym zespołem. Odessa A'zion powiedziała:

Żartujecie? To spełnienie mojego marzenia. Pierwszą płytą, której słuchałam od początku do końca, było Tattoo You. Jestem obsesyjnie zakochana w The Rolling Stones. To zdecydowanie jedna z rzeczy z mojej listy marzeń.

Sam teledysk stylizowany jest na podróż przez dekady kariery zespołu. Dzięki technologii deepfake muzycy zostali przedstawieni w swoich młodszych wersjach z lat 70., występując obok artystów, tancerzy i performerów reprezentujących różne kultury oraz subkultury muzyczne. Nowy album Foreign Tongues będzie zawierał 14 utworów i pojawi się niespełna trzy lata po ogromnym sukcesie Hackney Diamonds, który zdobył nagrodę Grammy, podbił światowe listy przebojów i osiągnął status multiplatynowej płyty. In The Stars ukazało się cyfrowo w zeszłym tygodniu razem z otwierającym album utworem Rough And Twisted. Fizyczne wydanie singla na CD i winylu trafi do sprzedaży 15 maja.

Lista utworów na albumie prezentuje się następująco:

  • Rough And Twisted
  • In The Stars
  • Jealous Lover
  • Mr Charm
  • Divine Intervention
  • Ringing Hollow
  • Never Wanna Lose You
  • Hit Me In The Head
  • You Know I'm No Good
  • Some of Us
  • Covered In You
  • Side Effects
  • Back In Your Life
  • Beautiful Delilah

Album będzie dostępny w wielu wersjach: na CD, kasecie magnetofonowej, winylach w różnych wariantach kolorystycznych, edycjach kolekcjonerskich oraz specjalnych box setach. Singiel In The Stars również otrzyma osobne wydania na CD i winylu. Zobaczcie teledysk do tego utworu:

Źródło:https://blabbermouth.net/news/the-rolling-stones-unveil-video-for-latest-single-in-the-stars

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
1
sc
Gramowicz
Dzisiaj 17:06

Zajebisty singiel. Rolling Stones są wieczni




