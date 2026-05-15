The Rolling Stones z nowym teledyskiem. Singiel promuje kolejny album studyjny Foreign Tongues

The Rolling Stones zaprezentowali teledysk do swojego nowego singla In The Stars, promującego nadchodzący album studyjny Foreign Tongues. Utwór jest głównym singlem z nowej płyty legendarnej grupy, która ukaże się już 10 lipca nakładem Capitol Records.
Za reżyserię klipu odpowiada Francois Rousselet, twórca współpracujący wcześniej między innymi z takimi muzykami jak Nike, Diesel, Pharrell Williams oraz samymi Stonesami przy teledyskach do Angry i Ride 'Em On Down. Nowy materiał wideo wykorzystuje zaawansowaną technologię deepfake opracowaną przez studio Deep Voodoo. W klipie pojawia się również Odessa A'zion, znana między innymi z produkcji Marty Supreme i I Love LA. Aktorka nie ukrywała ogromnego entuzjazmu związanego ze współpracą z legendarnym zespołem. Odessa A'zion powiedziała:
Żartujecie? To spełnienie mojego marzenia. Pierwszą płytą, której słuchałam od początku do końca, było Tattoo You. Jestem obsesyjnie zakochana w The Rolling Stones. To zdecydowanie jedna z rzeczy z mojej listy marzeń.
Sam teledysk stylizowany jest na podróż przez dekady kariery zespołu. Dzięki technologii deepfake muzycy zostali przedstawieni w swoich młodszych wersjach z lat 70., występując obok artystów, tancerzy i performerów reprezentujących różne kultury oraz subkultury muzyczne. Nowy album Foreign Tongues będzie zawierał 14 utworów i pojawi się niespełna trzy lata po ogromnym sukcesie Hackney Diamonds, który zdobył nagrodę Grammy, podbił światowe listy przebojów i osiągnął status multiplatynowej płyty. In The Stars ukazało się cyfrowo w zeszłym tygodniu razem z otwierającym album utworem Rough And Twisted. Fizyczne wydanie singla na CD i winylu trafi do sprzedaży 15 maja.
Lista utworów na albumie prezentuje się następująco:
Rough And Twisted
In The Stars
Jealous Lover
Mr Charm
Divine Intervention
Ringing Hollow
Never Wanna Lose You
Hit Me In The Head
You Know I'm No Good
Some of Us
Covered In You
Side Effects
Back In Your Life
Beautiful Delilah
Album będzie dostępny w wielu wersjach: na CD, kasecie magnetofonowej, winylach w różnych wariantach kolorystycznych, edycjach kolekcjonerskich oraz specjalnych box setach. Singiel In The Stars również otrzyma osobne wydania na CD i winylu. Zobaczcie teledysk do tego utworu: