To wymarzony casting Andrzeja Sapkowskiego do ról Yennefer i Ciri. Pisarz stawia na znane aktorki w ekranizacji Wiedźmina

Andrzej Sapkowski zdradził, kogo widziałby w rolach Yennefer i Ciri w adaptacji swojego dzieła. Padły znane nazwiska.

Niedawno na Reddicie odbyła się AMA z Andrzejem Sapkowskim. To właśnie podczas tej sesji pytań i odpowiedzi twórca Wiedźmina przyznał, że CD Projekt Red popełniło błąd w swoich growych adaptacjach. Pisarz podzielił się również swoimi wyobrażeniami na temat obsady ekranizacji jego książek. Choć od lat kolejne adaptacje od gier CD Projekt RED po seriale Netfliksa przyciągają uwagę milionów odbiorców, sam autor ma własną wizję, kogo chciałby zobaczyć w najważniejszych rolach. Wiedźmin – Andrzej Sapkowski wybrał swoje idealne aktorki do ról Yennefer i Ciri Tym razem Sapkowski wskazał aktorki, które jego zdaniem najlepiej oddałyby charakter dwóch kluczowych postaci kobiecych. Zapytany o Yennefer z Vengerbergu, odparł:

Jako Yennefer? Być może Eva Green. Nie mniej ciekawie wygląda jego wybór w przypadku Ciri. Pisarz stwierdził: Jako Ciri? Być może Natalie Portman, ale gdy była młodsza

Sapkowski dodał jednocześnie, że ma świadomość, iż takie zestawienie aktorskie jest w praktyce niemożliwe: Podsumowując, taka obsada wydaje się wręcz nierealna. Innymi słowy: to jedynie pobożne życzenia. Wczytywanie ramki mediów. To nie pierwszy raz, kiedy autor Wiedźmina otwarcie mówi o swoich marzeniach castingowych. Wcześniej wymienił Kevina Costnera oraz Madsa Mikkelsena jako idealnych kandydatów do roli Geralta z Rivii. Choć Sapkowski podkreśla, że to tylko luźne fantazje, jego propozycje od razu wzbudziły dyskusję wśród fanów. Wielu z nich zastanawia się, jak wyglądałby świat Wiedźmina, gdyby naprawdę udało się zebrać taką obsadę w filmowej lub serialowej ekranizacji.

