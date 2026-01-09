To turowe RPG science fiction, które wyraźnie celuje w fanów Baldur’s Gate 3. Zobaczyliśmy gameplay

Ostatnie wydarzenie przyniosło interesujący materiał.
W trakcie wydarzenia New Game Plus zaprezentowano niemal pięciominutowy gameplay z gry Starfinder: Afterlight. To pierwsza okazja, by zobaczyć w akcji kosmiczne RPG inspirowane stołowym systemem Pathfinder, które już teraz bywa określane mianem „BG3 w wersji science fiction”.
Starfinder: Afterlight – kosmiczne RPG w duchu Baldur’s Gate 3
Opublikowany materiał pochodzi z dema, które gracze będą mogli sprawdzić podczas Steam Next Fest, odbywającego się w dniach 23 lutego – 2 marca. Wideo prezentuje fragmenty eksploracji oraz turowy system walki, oparty na zasadach papierowego RPG-a Starfinder — science fictionowego uniwersum wchodzącego w skład marki Pathfinder.
Twórcy wyraźnie inspirują się Baldur’s Gate 3. Gra otrzyma narratora komentującego wydarzenia, a jego głosu użyczy Roger Clark, znany m.in. z roli Arthura Morgana w Red Dead Redemption 2.
Obsada dubbingowa jest jednym z najmocniejszych punktów projektu. W grze usłyszymy także:
Freda Tatasciore (Gears of War),
Inela Tomlinsona (Space Marine 2),
Melissę Medinę (Borderlands 4),
Jamesa Alexandra (Final Fantasy Tactics),
Carolinę Ravassę (Overwatch).
Szczególną rolę pełni Neil Newbon, znany graczom jako Astarion z Baldur’s Gate 3. Aktor nie tylko wcieli się w kilka postaci, ale odpowiada również za reżyserię całego dubbingu.
Starfinder: Afterlight zmierza na razie wyłącznie na PC i ma zadebiutować we wczesnym dostępie jeszcze w tym roku. Twórcy nie planują obecnie polskiej wersji językowej.