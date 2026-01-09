To turowe RPG science fiction, które wyraźnie celuje w fanów Baldur’s Gate 3. Zobaczyliśmy gameplay

W trakcie wydarzenia New Game Plus zaprezentowano niemal pięciominutowy gameplay z gry Starfinder: Afterlight. To pierwsza okazja, by zobaczyć w akcji kosmiczne RPG inspirowane stołowym systemem Pathfinder, które już teraz bywa określane mianem „BG3 w wersji science fiction”.

Starfinder: Afterlight – kosmiczne RPG w duchu Baldur’s Gate 3

Opublikowany materiał pochodzi z dema, które gracze będą mogli sprawdzić podczas Steam Next Fest, odbywającego się w dniach 23 lutego – 2 marca. Wideo prezentuje fragmenty eksploracji oraz turowy system walki, oparty na zasadach papierowego RPG-a Starfinder — science fictionowego uniwersum wchodzącego w skład marki Pathfinder.