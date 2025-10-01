Zaloguj się lub Zarejestruj

Zrobiło się poważnie. Jim Carrey otrzyma nagrodę za całokształt twórczości

Jakub Piwoński
2025/10/01 16:10
0
0

To jeden z najsłynniejszych aktorów komediowych w historii kina.

Legenda kina i niezrównany mistrz komedii, Jim Carrey, zostanie uhonorowany Honorowym Cezarem podczas 51. ceremonii wręczenia tej prestiżowej francuskiej nagrody filmowej. Gala odbędzie się 27 lutego 2026 roku w paryskim Teatrze Olympia – poinformowała Akademia Cezarów.

Jim Carrey
Jim Carrey

Jim Carrey z Honorowym Cezarem

Carrey to aktor, którego uwielbiają widzowie na całym świecie. Potrafił rozbawić publiczność do łez w takich klasykach jak Ace Ventura: Psi Detektyw, Maska czy Głupi i głupszy, a zarazem udowodnił, że jest artystą wszechstronnym dzięki rolom w Truman Show, Człowieku z księżyca i Zakochanym bez pamięci. Za te kreacje zdobył dwa Złote Globy. Ostatnio mogliśmy go podziwiać w filmie Sonic 3: Szybki jak błyskawica, gdzie po raz kolejny zachwycił jako ekscentryczny Doktor Robotnik.

GramTV przedstawia:

Francuzi doceniają Carreya już od dawna – w 2010 roku otrzymał Order Sztuki i Literatury, a w przeszłości wyróżniono go również nagrodą Charliego Chaplina podczas BAFTA Britannia Awards. Teraz dołącza do grona laureatów Honorowego Cezara, wśród których znaleźli się m.in. Julia Roberts, Christopher Nolan, David Fincher czy Cate Blanchett. Jak podkreśliła Akademia w uzasadnieniu tej decyzji, twórczość Jima Carreya pokazuje, że kino może być czymś więcej niż tylko rozrywką – potrafi poruszać, inspirować i przekraczać granice sztuki.

Źródło:https://deadline.com/2025/10/jim-carrey-france-honorary-cesar-award-1236567245/

Tagi:

Popkultura
nagroda
aktor
Jim Carrey
nagroda honorowa
Cezary
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112