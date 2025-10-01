Zrobiło się poważnie. Jim Carrey otrzyma nagrodę za całokształt twórczości

Legenda kina i niezrównany mistrz komedii, Jim Carrey, zostanie uhonorowany Honorowym Cezarem podczas 51. ceremonii wręczenia tej prestiżowej francuskiej nagrody filmowej. Gala odbędzie się 27 lutego 2026 roku w paryskim Teatrze Olympia – poinformowała Akademia Cezarów.

Jim Carrey z Honorowym Cezarem

Carrey to aktor, którego uwielbiają widzowie na całym świecie. Potrafił rozbawić publiczność do łez w takich klasykach jak Ace Ventura: Psi Detektyw, Maska czy Głupi i głupszy, a zarazem udowodnił, że jest artystą wszechstronnym dzięki rolom w Truman Show, Człowieku z księżyca i Zakochanym bez pamięci. Za te kreacje zdobył dwa Złote Globy. Ostatnio mogliśmy go podziwiać w filmie Sonic 3: Szybki jak błyskawica, gdzie po raz kolejny zachwycił jako ekscentryczny Doktor Robotnik.