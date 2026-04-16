To polska odpowiedź na Synów Anarchii? Morfeusz od SkyShowtime z datą premiery

Platforma szykuje kolejną nowość dla polskich widzów.
SkyShowtime ogłosiło datę premiery swojego najnowszego polskiego oryginalnego serialu. Produkcja zatytułowana Morfeusz trafi do oferty serwisu już 2 czerwca. Serial będzie liczyć siedem odcinków.
Morfeusz – data premiery nowego polskiego serialu od SkyShowtime
Produkcja zabiera widzów do świata, w którym granica między zwyczajnym życiem a przestępczym półświatkiem zaciera się szybciej, niż można się spodziewać. Głównym bohaterem jest Piotr Leyer, młody prawnik i ojciec, który po tragicznej śmierci brata zostaje wciągnięty w działalność rodzinnego gangu. Splot wydarzeń sprawia, że niespodziewanie przejmuje stery organizacji, którą wcześniej kierowali jego najbliżsi. Z czasem okazuje się, że odnajduje się w tej rzeczywistości z niepokojącą łatwością, a kolejne decyzje prowadzą go coraz dalej od dotychczasowych zasad.
W obsadzie znaleźli się: Andrzej Grabowski, Kamil Szeptycki, Mateusz Kmiecik, Sylwia Gola, a w rolach drugoplanowych wystąpili: Ali Bahrudinov, Sonia Bohosiewicz, Andrzej Konopka, Mateusz Łasowski, Maciej Mikołajczyk, Józefina Siwko i Magdalena Wieczorek, a także Jan Błachowicz, Paweł Burczyk, Marcin Pempuś, Jędrzej Taranek, Przemysław Stippa i Michał Waleszczyński-Lis. Gościnnie w serialu pojawiają się Janusz Chabior, Michał Piróg i Vienio.
Za reżyserię odpowiada Maciej Migas, natomiast scenariusz przygotował Michał Wawrzecki. Zdjęcia zrealizował Bartek Cierlica, a muzykę skomponował Łukasz Targosz.
Morfeusz to kolejny krok platformy w rozwijaniu polskich produkcji oryginalnych. W ostatnim czasie widzowie mogli zobaczyć dokument poświęcony Edyta Górniak, a w planach znajduje się również kontynuacja historii znanej z serialu Śleboda pod roboczym tytułem Pionek.
