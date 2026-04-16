To polska odpowiedź na Synów Anarchii? Morfeusz od SkyShowtime z datą premiery

SkyShowtime ogłosiło datę premiery swojego najnowszego polskiego oryginalnego serialu. Produkcja zatytułowana Morfeusz trafi do oferty serwisu już 2 czerwca. Serial będzie liczyć siedem odcinków.

Produkcja zabiera widzów do świata, w którym granica między zwyczajnym życiem a przestępczym półświatkiem zaciera się szybciej, niż można się spodziewać. Głównym bohaterem jest Piotr Leyer, młody prawnik i ojciec, który po tragicznej śmierci brata zostaje wciągnięty w działalność rodzinnego gangu. Splot wydarzeń sprawia, że niespodziewanie przejmuje stery organizacji, którą wcześniej kierowali jego najbliżsi. Z czasem okazuje się, że odnajduje się w tej rzeczywistości z niepokojącą łatwością, a kolejne decyzje prowadzą go coraz dalej od dotychczasowych zasad.