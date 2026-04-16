Zaloguj się lub Zarejestruj

To polska odpowiedź na Synów Anarchii? Morfeusz od SkyShowtime z datą premiery

Radosław Krajewski
2026/04/16 11:35
0
0

Platforma szykuje kolejną nowość dla polskich widzów.

SkyShowtime ogłosiło datę premiery swojego najnowszego polskiego oryginalnego serialu. Produkcja zatytułowana Morfeusz trafi do oferty serwisu już 2 czerwca. Serial będzie liczyć siedem odcinków.

Morfeusz
Foto: Bartosz Mrozowski/SkyShowtime

Produkcja zabiera widzów do świata, w którym granica między zwyczajnym życiem a przestępczym półświatkiem zaciera się szybciej, niż można się spodziewać. Głównym bohaterem jest Piotr Leyer, młody prawnik i ojciec, który po tragicznej śmierci brata zostaje wciągnięty w działalność rodzinnego gangu. Splot wydarzeń sprawia, że niespodziewanie przejmuje stery organizacji, którą wcześniej kierowali jego najbliżsi. Z czasem okazuje się, że odnajduje się w tej rzeczywistości z niepokojącą łatwością, a kolejne decyzje prowadzą go coraz dalej od dotychczasowych zasad.

W obsadzie znaleźli się: Andrzej Grabowski, Kamil Szeptycki, Mateusz Kmiecik, Sylwia Gola, a w rolach drugoplanowych wystąpili: Ali Bahrudinov, Sonia Bohosiewicz, Andrzej Konopka, Mateusz Łasowski, Maciej Mikołajczyk, Józefina Siwko i Magdalena Wieczorek, a także Jan Błachowicz, Paweł Burczyk, Marcin Pempuś, Jędrzej Taranek, Przemysław Stippa i Michał Waleszczyński-Lis. Gościnnie w serialu pojawiają się Janusz Chabior, Michał Piróg i Vienio.

GramTV przedstawia:

Za reżyserię odpowiada Maciej Migas, natomiast scenariusz przygotował Michał Wawrzecki. Zdjęcia zrealizował Bartek Cierlica, a muzykę skomponował Łukasz Targosz.

Morfeusz to kolejny krok platformy w rozwijaniu polskich produkcji oryginalnych. W ostatnim czasie widzowie mogli zobaczyć dokument poświęcony Edyta Górniak, a w planach znajduje się również kontynuacja historii znanej z serialu Śleboda pod roboczym tytułem Pionek.

Tagi:

Popkultura
data premiery
serial
streaming
kryminał
polski serial
SkyShowtime
Morfeusz
Maciej Migas
Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112