To ostateczna historia Batmana? Twórcy LEGO Batman o Legacy of the Dark Knight

Po dłuższej przerwie fani Batmana ponownie będą mieli okazję, by przemierzać wirtualne Gotham w stroju nietoperza. Tym razem nie odbędzie się to jednak w ramach cyklu Arkham.

Tym razem jako Bruce Wayne i jego alter ego hulać będziemy w ramach LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. O tym, co nasz czeka, opowiedzieli zaś sami twórcy gry z Traveller's Tales. Nowe LEGO Batman, chociaż żartobliwe, ma być wierne duchowi oryginału Nowe światło na LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight rzucił GamesRadar+, którego redaktorzy mieli okazję porozmawiać z Mattem Ellisonem, producentem wykonawczym Traveller's Tales. Ten przyznał, że Dziedzictwo Mrocznego Rycerza rozpocznie się w czasach, gdy Bruce Wayne dopiero zaczynał być Batmanem, a następnie zaprezentuje nam kolejne lata działalności Człowieka Nietoperza, a więc również wiele ikonicznych chwil znanych z filmów, seriali czy kart komiksów. Otrzymamy w ten sposób cały przekrój nietoperzej historii.

Chcieliśmy stworzyć ostateczną historię Batmana i naprawdę skupić się na tej postaci. Jest bardzo wiele pamiętnych momentów, które fani Batmana odnajdą w tej grze. Nie bylibyśmy w stanie zawrzeć ich tak wiele, gdybyśmy jedynie odtworzyli np. trylogię Mrocznego Rycerza – stwierdził Ellison. Jeżeli chodzi o system walki, to twórcy nie kryją, iż inspirowali się tym, co wprowadziło Rocksteady w cyklu Arkham. Nie obyło się wobec tego bez pewnych modyfikacji, by całość w większym stopniu pasowała do gier LEGO, które swoim żartobliwym klimatem nijak mają się do poważnego tonu Arkham Asylum i jego następców. Rozwijamy system walki i oferujemy doświadczenie odmienne od tego z poprzednich gier LEGO i LEGO Batman. Niemniej to gra LEGO, więc nasza walka musi mieć lżejsze momenty, jak np. bardziej komiczne eliminacje. Musimy też mieć pewność, że jest ona zaprojektowana z myślą o współpracy dwóch graczy. Udało nam się do zrobić na nas własny wyjątkowy sposób poprzez wykorzystanie gadżetów, kombinacji i elementów kooperacyjnych, stawiając jednocześnie na pierwszym miejscu dostępność, humor i przyjemną rozgrywkę – zapewnił producent wykonawczy. Na drodze Batmana w Legacy of the Dark Knight stanie całe grono głównych przeciwników Człowieka Nietoperza. Pojawi się oczywiście Joker, aczkolwiek swoją obecność zaznaczą również Bane czy Mr Freeze. Do tego dochodzi również pula grywalnych postaci, bo obok samego głównego bohatera dostępni będą Catwoman, Nightwing czy nawet komisarz Gordon. Dodatkowo każde z wymienionych będzie posiadać własny zestaw gadżetów, które urozmaicą zabawę. Każda grywalna postać w tej grze ma większą głębię niż kiedykolwiek wcześniej. Wszystkie mają unikalne umiejętności, drzewko rozwoju, kombinacje i gadżety, które mają wiele zastosowań i mogą być ulepszane. Na przykład Batman ma swoje charakterystyczne Batarangi i swój Batclaw. Catwoman będzie miała swój bicz, a Jim Gordon rozpylacz piany, który będzie bardzo przydatny w niektórych wyzwaniach – podsumował Ellison.

GramTV przedstawia:

Jak zostało wspomniane, wydźwięk opowieści z Batmanem rzadko kiedy ma dowcipny ton. Większość historii o obrońcy Gotham zapewnia nam bardzo gorzki posmak, ale twórcy z Traveller's Tales zapewniają, że udało im się zachować wierność charakterowi postaci, wplatając mimo wszystko pewne dowcipne elementy do rozgrywki oraz opowieści. Jesteśmy z siebie dumni, że robimy gry, które są zabawne i przywołują uśmiechy na twarzach graczy w każdym wieku. Batman to generalnie poważna postać, ale często odkrywaliśmy, że możemy dodać w najmroczniejszych momentach trochę humoru, co tworzy unikalny obrót sytuacji, który gracze kochają – zakończył deweloper. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight na rynku ukaże się 29 maja 2026 roku. Wtedy też dostęp do gry zyskają zarówno użytkownicy komputerów osobistych, jak i konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S. W późniejszym terminie zagrają też posiadacze Nintendo Switch 2.

