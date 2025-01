To on będzie głównym przeciwnikiem nowych X-Menów. Już wcześniej miał zadebiutować w filmach

Ostatnio otrzymaliśmy wiele ekscytujących aktualizacji dotyczących przyszłości MCU. Pojawiła się wstępna lista superbohaterów, których zobaczymy w Avengers: Doomsday. Marvel szykuje się również na rozpoczęcie kolejnej sagi i ujawniono skład nowej drużyny Champions, a dopiero co do sieci trafiły doniesienia, że studio chce obsadzić nowego aktora w roli Czarnej Pantery. Nowymi szczegółami dotyczącymi kolejnych produkcji z MCU podzielił się scooper MyTimeToShineHello. Ujawnił sporo interesujących informacji, w tym o głównych przeciwnikach w nadchodzących filmach i serialach, w tym również tych o X-Menach.

Jest to złoczyńca znany jako Nathaniel Essex, który potrafi przemienić się w każdą osobą, do tego posiada moce telepatii, telekinezy, a także nadludzką siłę i zdolności regeneracji, będąc przy okazji niesamowicie inteligentnym, wykorzystując to do manipulacji innymi. Antagonista pojawił się w ubiegłorocznym X-Men ’97 i był szykowany do swojego filmowego debiutu w uniwersum mutantów od Foxa. W scenie po napisach w X-Men: Apocalypse mogliśmy zobaczyć walizkę z napisem „Essex Corporation”. Firma została również wspomniana w filmie Nowi mutanci.

Chociaż w trzeciej sadze MCU pojawi się wiele nowych superbohaterskich grup, to Marvel nadal planuje kolejne filmy z Avengersami. Według MyTimeToShineHello największym wydarzeniem po Secret Wars będzie Avengers kontra X-Men. Wcześniej pojawiały się plotki, że już w dwóch nadchodzących filmach z superbohaterską drużyną może dojść do ich pierwszego starcia z mutantami, ale najwyraźniej Marvel chce zostawić te pomysł na kolejne fazy MCU.