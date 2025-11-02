Wielka strata w Hollywood - to on sprawił, że Terminator 1 i 2 wyglądały tak realistycznie. Urodził się w Polsce

James Cameron wiele mu zawdzięcza. Odszedł ważny operator.

Słynna seria science fiction straciła właśnie jednego ze swoich architektów. Nie żyje Adam Greenberg, autor zdjęć, który nadał kinu science fiction nowy, surowy język wizualny. Zmarł w wieku 88 lat. Co ciekawe, autor zdjęć do hitów science fiction urodził się w Polsce. Nie żyje Adam Greenberg – autor zdjęć do Terminatora 1 i 2 Greenberg był jednym z najważniejszych operatorów lat 80. i 90., a jego praca przy filmach Jamesa Camerona – Terminator (1984) i Terminator 2: Dzień Sądu (1991) – na trwałe zapisała się w historii kina. To właśnie jego zdjęcia, pełne kontrastowego oświetlenia, niebieskich tonów i industrialnej estetyki, zdefiniowały wizualny język serii. Za pracę nad T2 został nominowany do Oscara w kategorii najlepsze zdjęcia.

Był operatorem, który potrafił z równą sprawnością pracować przy skromnych produkcjach niezależnych, jak i przy największych hollywoodzkich hitach. Choć miał na koncie również takie tytuły jak Wielka czerwona jedynka Sama Fullera czy Uwierz w ducha Jerry’ego Zuckera, to właśnie współpraca z Jamesem Cameronem przyniosła mu nieśmiertelność. Reżyser oddał mu wzruszający hołd w rozmowie z Deadline: Nie nakręciłbym filmów o Terminatorze bez Adama. Nauczył mnie narracyjnej mocy koloru i światła. Nikt nie robił zdjęć nocnych tak jak on – powiedział Cameron. Twórca wspomniał też ich ostatnie spotkanie przy reedycji T2 w 3D:

GramTV przedstawia:

Adam po latach pamiętał dokładnie odcień błękitu w scenie nocnej. To była czysta precyzja. Teraz widzę kolor jego oczami. Co ciekawe, Adam Greenberg urodził się w 1937 roku w Krakowie. Dorastał w Tel Awiwie, gdzie w 1958 roku rozpoczął pracę jako technik w laboratorium filmowym. Od 1961 roku był operatorem w izraelskiej armii, realizując około 120 kronik filmowych i filmów dokumentalnych, a od 1970 roku pracował przy fabularnych produkcjach znanych izraelskich reżyserów. W 1971 zadebiutował w Hollywood. Pozostawił po sobie imponujący dorobek i wpływ, który do dziś można dostrzec w estetyce współczesnych filmów science fiction.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





