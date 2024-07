To ON przejmie rolę Czarnej Pantery. Marvel stawia na ciekawe rozwiązanie

Dziennikarz Alex Perez z The Cosmic Circus ujawnił, że Shuri nie będzie zainteresowana objęciem tronu Wakandy, ale przez jeszcze pewien czas będzie Czarną Panterą. W przyszłości zostanie jednak zastąpiona przez prawowitego następcę króla, czyli młodego księcia T’Challę, czyli syna poprzedniej Czarnej Pantery.

Nagła śmierć Chadwicka Bosemana w 2020 roku pokrzyżowała plany Marvela na Czarną Panterę. Superbohater z Wakandy miał zostać jednym z liderów Avengers, ale ostatecznie tak się nie stało. Rolę obrońcy fikcyjnego afrykańskiego państwa przejęła Shuri w Czarnej Panterze: Wakanda w moim sercu, ale wygląda na to, że nie będzie długo cieszyła się z tej funkcji. Niedawno aktorka oświadczyła, że wróci w wielu projektach z MCU, ale nie zdradziła nic więcej. Według najnowszych doniesień Letitia Wright nie będzie jednak zbyt długo cieszyła się z bycia Czarną Panterą. Marvel ma zupełnie inny plan na tę postać i to wprowadzony w Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu bohater ma przejąć superbohaterską rolę.

Syn T’Challi został wprowadzony do MCU w scenie po napisach w Czarnej Panterze: Wakandzie w moim sercu. Ten kontrowersyjny element wywołał spore poruszenie wśród fanów uniwersum Marvela i już wtedy niektórzy zastanawiali się, czy młody T’Challa nie zastąpi swojej ciotki w superbohaterskiej roli. Perez zdradził także, że Shuri wraz z Okoye i Nakią będą wychowywać to dziecko, aby mogło przejąć obowiązki władcy Wakandy i Czarnej Pantery.

To właśnie motyw szkolenia T’Challi i przygotowywania go do superbohatrskiej roli może stanowić jeden z głównych wątków szykowanej już Czarnej Pantery 3. Ryan Coogler ma powrócić, aby wyreżyserować film, ale wciąż nieznane są żadne szczegóły nadchodzącego filmu. Więcej o tym projekcie możemy dowiedzieć się podczas tegorocznego San Diego Comic Con, na którym nie zabraknie Marvela, który na własnym panelu ma skupić się na ogłoszeniu filmowych nowości.

Już wcześniej pojawiały się informacje, że Marvel planuje miękkiego restartu MCU po premierze Avengers: Secret Wars. Niewykluczone, że młody T’Challa zostanie pełnoprawną Czarną Panterą właśnie od trzeciej sagi MCU, która rozpocznie się w 2027/2028 roku.