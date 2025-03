To obecnie największy hit Netflixa. Serial pobił rekord wszech czasów

Dojrzewanie to największy fenomen pierwszego kwartału tego roku. Niewielki brytyjski serial stworzony przez Jacka Thorne’a, scenarzysty Mrocznych materii, Enoli Holmes i Cudownego chłopaka, oraz Stephena Grahama jest obecnie największym hitem Netflixa. Produkcja już w premierowy weekend (licząc od czwartku) zadebiutowała z wynikiem 24,3 milionów odsłon. Jednak to nic w porównaniu do pierwszego pełnego tygodnia, dzięki któremu serial ustanowił nowy rekord.

Dojrzewanie – rekordowy wynik nowego hitu Netflixa

Netflix podał, że Dojrzewanie przez cały ubiegły tydzień zdobył kolejne 42 miliony wyświetleń. Tym samym po zaledwie jedenastu dniach łączna liczba wyświetleń wynosi 66,3 mln. To więcej niż jakimikolwiek inny serial limitowany od Netflixa osiągnął w ciągu dwóch tygodni.