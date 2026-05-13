To nie złożoność najbardziej odstrasza graczy od Path of Exile? Twórca gry ma inną teorię

Właśnie dlatego powstaje Path of Exile 2, aby tacy graczy mogli rozpocząć swoją przygodę z hack’n’slashami od tej produkcji.

Path of Exile od lat uchodzi za jedną z najbardziej rozbudowaną grą hack’n’slash na rynku. Niektórzy gracze wciąż uczą się nowych mechanik nawet po setkach godzin spędzonych z tą produkcją. Jonathan Rogers, współreżyser projektu i jedna z kluczowych osób odpowiedzialnych za rozwój serii, uważa jednak, że to nie skomplikowanie pierwszej części jest największą przeszkodą dla nowych odbiorców. Path of Exile odstrasza graczy tym, że jest starą grą – twierdzi reżyser produkcji W rozmowie z Chrisem Wilsonem, współzałożycielem Grinding Gear Games, Rogers odniósł się do pytania o to, jak pogodzić oczekiwania weteranów z potrzebami nowych graczy w Path of Exile 2:

Myślę, że moje zdanie może być nieco inne niż opinia wielu osób. Uważam, że sam fakt, iż Path of Exile jest tak starą grą, stanowi główny problem z jej przystępnością. Rogers przyznał, że pierwsze Path of Exile rzeczywiście jest bardzo gęste pod względem systemów i mechanik, ale nie uważa, aby to właśnie złożoność odstraszała potencjalnych nowych graczy. Według dewelopera problem jest znacznie prostszy. Pierwsza odsłona ma już 13 lat, a jej oprawa wizualna i ogólna konstrukcja wyraźnie odbiegają od współczesnych standardów. Wielu graczy ma poczucie, że przegapili najlepszy moment na rozpoczęcie przygody. Ludzie omijają tę grę, ponieważ mają wrażenie, że odjechał im pociąg. Właśnie dlatego Path of Exile 2 ma być znacznie lepszym punktem wejścia dla nowych odbiorców. Gra nie jest obciążona wieloletnim nagromadzeniem mechanik i zawiera bardziej intuicyjne rozwiązania. Przykładem jest nowy system gemów umiejętności, które nie są już osadzane bezpośrednio w ekwipunku, lecz w dedykowanym interfejsie. Rogers podkreślił również, że jego celem nie jest jedynie upraszczanie rozgrywki, ale przede wszystkim tworzenie lepszych systemów. Ostatecznie odbiorcą, do którego wciąż staram się trafić, jestem ja sam.

Choć druga część już teraz potrafi przytłoczyć liczbą mechanik, twórcy starają się zapobiec błędom poprzednika. Kluczowe znaczenie może mieć nadchodząca aktualizacja Return of the Ancients, która wprowadzi specjalne zadania samouczkowe dla najbardziej skomplikowanych, ale jednocześnie najbardziej opłacalnych systemów. W przyszłości podobna struktura ma objąć wszystkie nowe mechaniki. Pełna wersja Path of Exile 2 ma zadebiutować jeszcze pod koniec obecnego roku. W tym samym wywiadzie Rogers przyznał, że studio obawia się tylko jednej premiery, która jest prawdziwym “goliatem”, dlatego chcą uniknąć z nim bezpośredniego starcia.

