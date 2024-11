Filmowe Peaky Blinders na nowych zdjęciach. Cillian Murphy i Rebecca Ferguson we wspólnej scenie

Do sieci trafiły nowe zdjęcia z filmu Peaky Blinders od Netflixa.

Od kilku tygodni trwają prace na planie filmowego Peaky Blinders. Niedawno Netflix pochwalił się pierwszym oficjalnym zdjęciem z produkcji, na którym zaprezentowano bohatera granego przez Barry’ego Keoghana. Tym razem do sieci trafiły zdjęcia bezpośrednio z planu filmu, pokazujące Cilliana Murphy’ego, który ponownie wciela się w Tommy’ego Shelby, a także towarzyszącą mu Rebeccę Ferguson, której rola nie została jak dotąd ujawniona.

Peaky Blinders – nowe zdjęcia z planu

Na poniższych fotografiach możemy zobaczyć bohaterów w ich strojach. Tommy Shelby najwyraźniej brał udział w jakiejś bójce, co sugeruje krew lecąca z prawego policzka, a także ubrudzony w błocie płaszcz i spodnie. O wiele schludniej i czyściej prezentuje się postać grana przez Rebeccę Ferguson, która ma długi, czarny, skórzany płaszcz. W filmie bohaterka będzie miała długie, czarne włosy, ale niestety żaden element jej wyglądu nie daje żadnych wskazówek, co to będzie za bohaterka.

Wczytywanie ramki mediów.

Wczytywanie ramki mediów.