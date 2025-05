To nie koniec opóźnień GTA 6? Gracze stworzyli wykres, który udowadnia, że na grę poczekamy jeszcze dłużej

W ubiegłym tygodniu Rockstar Games oficjalnie opóźniło premierę Grand Theft Auto 6 do maja przyszłego roku. Dla wielu fanów było to kwestią czasu, gdyż studio znane jest z przesuwania terminów swoich produkcji, a brak informacji od czasu premiery pierwszego zwiastuna oraz milczenie wokół produkcji tylko podsycały spekulacje. Chociaż wielu wydawców odetchnęło z ulgą, mogąc zaplanować debiuty swoich gier na tegoroczną jesień, to jednak według analityk Circana, to nie jest dobra wiadomość dla branży. Fani jednak uspokajają i twierdzą, że nikt nie powinien przywiązywać się również do wiosennej premiery GTA 6.

GTA 6 zostanie jeszcze raz opóźnione?

Użytkownik Reddita o nicku Nonesuch1221 opublikował wykres porównujący aktywność promocyjną Rockstara przed opóźnieniem poprzednich tytułów, takich jak GTA 5 i Red Dead Redemption 2, z ciszą medialną dotyczącą GTA 6. Jak zauważył, wcześniejsze gry nawet w okresie opóźnień otrzymywały nowe zrzuty ekranu czy informacje, czego w przypadku GTA 6 zupełnie zabrakło.