31 lat temu rozpoczęła się nowa era Jamesa Bonda. Agent 007 potrzebował rewolucji

Ten film rozpoczął nowy rozdział w historii Jamesa Bonda.

Trzydzieści jeden lat temu ruszyły zdjęcia do filmu GoldenEye, nowej produkcji o Jamesie Bondzie, która rozpoczęła erę Pierce’a Brosnana. Film został nakręcony w ekspresowym tempie i już 13 listopada 1995 roku odbyła się oficjalna premiera. GoldenEye – jedna z bardziej przełomowych produkcji z Jamesem Bondem Po latach twórczych eksperymentów i słabszych wyników kasowych marka potrzebowała wyraźnego odświeżenia. Właśnie zakończyła się era Timothy’ego Daltona, a przyszłość cyklu stanęła pod znakiem zapytania. Spadające wpływy z kim i zmieniające się realia polityczne sprawiły, że formuła oparta na zimnowojennych schematach zaczęła tracić na swojej aktualności, a o żadnej świeżości w cyklu nie było już mowy. Przełomem okazało się obsadzenie w głównej roli Pierce Brosnan, który wniósł do postaci elegancję, lekkość i wyraźnie bardziej ludzką twarz. Bond w jego wydaniu wciąż był skuteczny i charyzmatyczny, ale jednocześnie mniej papierowy niż wcześniej.

Równie istotne zmiany zaszły poza planem. Po raz pierwszy od lat stery przejęli nowi producenci, Barbara Broccoli oraz Michael G. Wilson, którzy stopniowo odchodzili od estetyki zimnej wojny i kierowali serię w stronę bardziej współczesnych tematów. Nowe otwarcie podkreśliła także decyzja o zatrudnieniu reżysera Martina Campbella, twórcy Prawo i sprawiedliwość, Zabójcze zaklęcie i Kolonia karna, co przełożyło się na dynamiczniejsze sceny akcji i wyraźnie świeższy rytm opowieści. Co ciekawe, kilka lat później Campbell jeszcze raz wprowadził nowego Jamesa Bonda na ekrany, tym razem Daniela Craiga w filmie Casino Royale.

Produkcja wystartowała 16 stycznia 1995 roku i trwała zaledwie kilka miesięcy. Ekipa pracowała między innymi w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Rosji, a gotowy film trafił do kin już w listopadzie tego samego roku. Tempo realizacji robiło wrażenie, a efekt końcowy jeszcze bardziej. GoldenEye okazał się wówczas najbardziej dochodowym Bondem w historii, zarabiając 352,1 milionów dolarów na całym świecie i jasno pokazał, że seria odzyskała energię. Symbolicznym znakiem nowej epoki było także obsadzenie Judi Dench w roli M. Po raz pierwszy przełożonym Bonda została kobieta, która bez żadnych kompleksów komentowała przeszłe grzechy agenta i jego relacje z kobietami. Autoironia i świadomość własnej historii stały się od tego momentu jednym z fundamentów cyklu. Warto również dodać, że to w tym filmie w roli dziewczyny Jamesa Bonda wystąpiła Izabella Scorupco. Jak dotąd to jedyna polska aktorka, która pojawiła się w filmach o Agencie 007.

