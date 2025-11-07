To najpiękniejszy film roku? Zobacz zwiastun

Film w grudniu trafi do kin.

Chiński reżyser Bi Gan powraca z filmem Resurrection, który po premierze w Cannes wywołał zarówno zachwyt, jak i sporą krytykę. Twórca znany z poetyckiego podejścia do narracji ponownie zabiera widzów w podróż przez sen, czas i tożsamość, tworząc jedno z najbardziej nieoczywistych dzieł roku. Resurrection – zwiastun jednego z najładniejszych filmów tego roku Po znakomitych Kaili Blues i Zmierzch długiego dnia Bi Gan ponownie eksperymentuje z formą i percepcją. Resurrection to jego trzeci pełnometrażowy film i zarazem najbardziej wymagające przedsięwzięcie artystyczne w dotychczasowym dorobku. Reżyser zrealizował i zmontował produkcję niemal równocześnie, by zdążyć z premierą na tegoroczny Festiwal Filmowy w Cannes.

Nowe dzieło twórcy wymyka się tradycyjnym zasadom narracji. Zamiast linearnej historii otrzymujemy hipnotyczny strumień obrazów i symboli, w którym rzeczywistość miesza się z marzeniem sennym. Główna bohaterka wyrusza w podróż przez surrealistyczny świat, poszukując tajemniczej postaci, a każda kolejna scena wprowadza widza coraz głębiej w metafizyczną zagadkę istnienia. Bi Gan znów czaruje swoim wizualnym stylem, gdzie długie ujęcia, płynne ruchy kamery i niezwykła gra światłem budują atmosferę przypominającą sen. Reżyser nie boi się gatunkowego miszmaszu. Resurrection balansuje między kinem noir, filozoficznym poematem i apokaliptycznym romansem, czasem zaskakując, a czasem gubiąc widza w labiryncie znaczeń.

GramTV przedstawia:

Film trwa blisko trzy godziny, co dla części publiczności może okazać się wyzwaniem. Na festiwalu w Cannes reakcje były skrajne, od głośnych owacji po krytykę, że film jest nudny. Na Rotten Tomatoes Resurrection może pochwalić się 88% pozytywnych recenzji z 34 opinii, a wśród zachwytów często wymieniana jest oprawa wizualna i dźwiękowa. Resurrection trafi do wybranych amerykańskich kin już 12 grudnia. Polska data premiery wciąż nie jest znana.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.